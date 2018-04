Cenário político incerto faz Bolsa cair 1,75%

Os investidores preferiram a cautela para operar na sessão da Bolsa desta segunda-feira, 16. Em sentido oposto à trajetória de alta de seus pares no exterior, o Ibovespa teve forte queda e encerrou em queda de 1,75%, aos 82.861,57 pontos. Pesaram as incertezas políticas evidenciadas nesse fim de semana, após pesquisa Datafolha.

Esse nível, abaixo dos 83 mil pontos, não era atingido desde o fechamento em 9 de fevereiro, quando a sessão fechou aos 80.898 pontos.

De acordo com analistas, o motivo é a falta de visibilidade para o contexto político, somado a um menor otimismo que estava pautado na expectativa de maior crescimento econômico, que tem se revertido. Aliado a isso, a queda nas cotações das commodities no mercado internacional também pesou.

O giro financeiro foi de R$ 12,8 bilhões, considerado bastante baixo para um dia em que houve vencimento de opções por ações.

Para Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos, o acautelamento que tomou conta dos investidores está relacionado a alguns destaques da pesquisa Datafolha, divulgada ontem, que trouxeram certa preocupação.

Entre eles, os dois - até o momento - principais candidatos da preferência do mercado financeiro, Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB), apareceram estacionados tanto no cenário em que aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como no que não considera essa hipótese.

Mas, disse Suzaki, o que se viu foi a ascensão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que filiou ao PSB e ainda nem se anunciou pré-candidato. "Por mais que saibamos algo sobre o ele fez no STF, a dúvida que paira é sobre qual o seu posicionamento a respeito da economia", afirmou o analista.

Hoje o Banco Central divulgou o IBC-BR, prévia do Produto Interno Bruto (PIB) que veio mais fraco do que se esperava. Com isso, segundo analistas, reforçou a expectativa para um novo corte da taxa básica de juros, além de aumentar a expectativa para a reunião de junho de uma possível nova queda.

Entre as blue chips, o setor bancário pesou sobre o desempenho do índice com quedas significativas nas Units do Santander (-3,12%), seguida das ações do Banco do Brasil ON (-3,56%), Bradesco PN (-2,18%) e Itaú Unibanco (-1,47%).

Dólar. O mercado de câmbio criou grandes expectativas para o fim de semana, por conta da ameaça de bombardeio à Síria e à pesquisa sobre as eleições presidenciais, mas hoje fechou praticamente sem saber como reagir às duas notícias.

No caso da Síria, prevaleceu a análise de que o ataque com mísseis dos Estados Unidos, França e Reino Unido na sexta-feira, 13, foi uma ação pontual e não o início de uma guerra, embora o tema ainda siga no radar.

No fim do dia, a moeda americana se uniu à movimentação de outras moedas emergentes e encerrou em baixa, de 0,42%, cotada a R$ 3, 4118.

Nos momentos em que se valorizou, o dólar continuou a encontrar resistência na casa dos R$ 3,43. A moeda não se sustenta por muitos minutos acima desse patamar já desde os pregões da semana passada. A sessão de hoje não foi de fortes volumes para os negócios com o câmbio. O segmento à vista movimentou US$ 1,3 bilhão.