Cesp conclui distribuição de R$ 650 mi em FIDC; fundos ficam com 88% A Cesp comunicou o encerramento da distribuição pública de quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cesp III. Foram totalmente distribuídas as 2.000 quotas ofertadas ao preço unitário de R$ 325 mil. Os fundos de investimentos ficaram com 88,6% do total, perfazendo R$ 575,9 milhões. As instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição adquiriram 3,65%, as entidades de previdência privada compraram 2,3%, as seguradoras ficaram com 0,4%, as demais instituições financeiras atingiram 0,65% e as demais pessoas jurídicas, com 4,4%. O fundo é administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o Itaú liderou a operação.