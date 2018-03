Cesp obtém R$ 750 milhões com emissão de bônus externos A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) obteve R$ 750 milhões (US$ 350 milhões) com uma emissão de bônus externos, afirmou uma pessoa próxima à operação para a agência Dow Jones. Os bônus vencerão em 15 de janeiro de 2015 e pagarão rendimento (yield) anual de 9,75% sobre o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A precificação dos papéis ficou em linha com as estimativas iniciais da empresa. O Standard Bank PLC coordenou a operação. Com os recursos levantados, a companhia pagará débitos existentes, lançados por meio de um programa de notas de médio prazo, com vencimentos em 2008 e 2011. As informações são da Dow Jones.