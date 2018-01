Cesp reduz prejuízo, que fica em R$ 118,3 mi em 2006 A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) encerrou 2006 com um prejuízo líquido de R$ 118,365 milhões, volume 39,5% menor no comparativo com o ano anterior. A receita operacional líquida avançou 12% no intervalo, para R$ 2,060 bilhões, e o resultado bruto fechou em R$ 1,030 bilhão (+18%). As despesas financeiras aumentaram 45,2% no ano passado, para R$ 1,034 bilhão, e o prejuízo operacional ficou em R$ 73,403 milhões, com alta de 152,5%. O prejuízo líquido por lote de mil ações foi de R$ 0,36 em 2006. A Cesp é a maior empresa de produção de energia elétrica do Estado de São Paulo e a terceira maior do País. Sua potência instalada total é de 7.455 megawatts (MW). O mercado suprido pela companhia é composto pelas principais distribuidoras de energia elétrica do Estado de São Paulo: Eletropaulo, Bandeirante, CPFL e Elektro.