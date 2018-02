Cessar-fogo garante manhã positiva em Wall Street O início do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, no Líbano, determinado pela Organização das Nações Unidas, e o comportamento em queda acentuada nos preços do petróleo permitem que as Bolsas de Nova York operassem em alta durante toda a manhã. Às 12h10, o índice Dow Jones subia 0,44%, enquanto o Nasdaq avançava 1,25%, ambos na máxima do dia até este horário. Os contratos futuros de petróleo para setembro eram negociados abaixo de US$ 73 na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Na Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Ibovespa subia 0,27%. As ações da Ford subiam 4,2% em Nova York, após o banco de investimentos Bear Stearns elevar a recomendação da companhia, performance acima das demais do setor, ao mesmo tempo em que reduziu a recomendação para a General Motors. "Na margem, nós somos compradores das notícias porvir de reestruturação da Ford e vendedores da GM dependente da recuperação das vendas", comentou o Bear Stearns. Sem nenhum dado econômico para dar direção hoje, o mercado deve ter uma tarde de relativa tranqüilidade, preparando-se para os dados da semana que serão cruciais para os ajustes de expectativas para o próximo encontro do comitê de mercado aberto do banco central americano. A agenda se completa amanhã com os balanços da Wal-Mart Stores Inc e da Home Depot. Com a economia dos EUA lutando contra a escalada dos preços de energia, desaceleração do mercado de imóveis residenciais e um ambiente sensível às taxas de juro, a Wal-Mart e a Home Depot podem oferecer avaliações precisas sobre como o consumidor norte-americano está reagindo. A Wal-Mart já observou um ciclo de pagamento mais prolongado, o que indica que os consumidores estão indo às compras com mais intensidade apenas nos dias de pagamento e não ao longo de todo o mês. As informações são da Dow Jones.