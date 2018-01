Cesta de petróleo da Opep estava em US$ 59,49 ontem O preço da cesta de 11 tipos de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estava em US$ 59,49 por barril ontem, de US$ 60,77 por barril no dia anterior. O preço médio da cesta da Opep na semana passada foi de US$ 60,12 por barril, de US$ 58,43 por barril na semana anterior. Desde 15 de junho de 2005, o preço da cesta de referência da Opep tem como base a média dos preços de 11 tipos de petróleo bruto. No sistema anterior, o cálculo usava sete tipos como referência. A nova cesta da Opep inclui os seguintes tipos de petróleo: Sahara, Minas, Iran Heavy, Basra Light, Kuwait Export, Es Sider, Bonny, Qatar Marine, Arab Light, Murban e BCF 17 (Furrial). A cesta não é usada para fixar nenhum preço do petróleo no mercado, mas dá uma dimensão do valor da produção do grupo. No dia 30 de janeiro do ano passado, a Opep suspendeu a aplicação do mecanismo que previa aumentos ou reduções na produção quando o preço da cesta ficasse acima ou abaixo da banda de US$ 22 a US$ 28 por barril.