Cesta de petróleo da Opep subiu para US$ 58,10 O preço da cesta de 11 tipos de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estava em US$ 58,10 por barril ontem, de US$ 57,13 por barril no dia anterior. Desde 15 de junho de 2005, o preço da cesta de referência da Opep tem como base a média dos preços de 11 tipos de petróleo bruto. No sistema anterior, o cálculo usava sete tipos como referência. A nova cesta da Opep inclui os seguintes tipos de petróleo: Sahara, Minas, Iran Heavy, Basra Light, Kuwait Export, Es Sider, Bonny, Qatar Marine, Arab Light, Murban e BCF 17 (Furrial). A cesta não é usada para fixar preços do petróleo no mercado, mas dá uma dimensão do valor da produção do grupo. No dia 30 de janeiro do ano passado, a Opep suspendeu a aplicação do mecanismo que previa aumentos ou reduções na produção quando o preço da cesta ficasse acima ou abaixo da banda de US$ 22 a US$ 28 por barril. Seguem os preços dos últimos 20 dias, em dólares por barril: 02 de março 58,10 01 de março 57,13 28 de fevereiro 56,01 27 de fevereiro 56,38 24 de fevereiro 56,24 23 de fevereiro 55,18 22 de fevereiro 55,72 21 de fevereiro 56,07 20 de fevereiro 55,46 17 de fevereiro 54,37 16 de fevereiro 53,62 15 de fevereiro 54,45 14 de fevereiro 55,30 13 de fevereiro 55,92 10 de fevereiro 56,63 09 de fevereiro 57,17 08 de fevereiro 57,38 07 de fevereiro 58,35