Chances de lucro exigem avaliação criteriosa O ganho no mercado de ações é resultado de diversos fatores, mas os principais são a avaliação dos papéis de forma adequada e a escolha do melhor momento de comprar e de vender. Além disso, é preciso avaliar o potencial de valorização, o dividendo pago, o horizonte de investimento, a sua necessidade de liquidez e o risco que o papel traz em termos absolutos e para toda a carteira. A compra deve ser feita em razão das expectativas para a ação e não por conta do desempenho passado da empresa. Ao comprar ações quando elas já subiram muito, o investidor reduz as chances de repetir ganhos extraordinários. A avaliação de ações tem duas escolas distintas: fundamentalistas e os grafistas.