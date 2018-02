Chile autoriza vôos da Gol entre Santiago e Florianópolis A Gol obteve aval da autoridade da aviação civil do Chile para operar vôos regulares entre Santiago e Florianópolis a partir deste mês. A companhia aérea precisa ainda da aprovação da mesma autoridade para iniciar as operações de três vôos diários partindo da capital chilena com destino a São Paulo e Rio de Janeiro, com escala em Buenos Aires. Em 28 de agosto, Agência Nacional da Aviação Civil brasileira (Anac) informou que a Gol poderá oferecer rotas regulares para Lima, no Peru. As informações são da Dow Jones.