Chile encerra embargo à carne de SC e do RS O ministério da Agricultura do Chile autorizou hoje os embarques de carne de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O país levantou o embargo aos dois Estados brasileiros depois que representantes chilenos do Ministério da Agricultura e Pecuária vistoriaram as instalações, confirmando que os Estados não registraram focos de febre aftosa. O Chile suspendeu as compras de carne brasileira no ano passado por causa dos casos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná, argumentando que o Brasil não teria condições de garantir o avanço da doença para outras áreas. Em visita ao Brasil, no final de maio, o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alejandro Foxley, havia afirmado que o país encerraria o embargo ao produto brasileiro, com exceção dos dois Estados em que o foco estava confirmado. As observações de Foxley foram feitas depois que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, comparou a estrita posição chilena à leniência da União Européia (EU). Antes do embargo, o Chile correspondia a 8% das vendas brasileiras de carne em receita e 9% em volume, de acordo com os dados do governo. A carne bovina era o segundo item mais importante na pauta de exportações para o Chile em 2004, somando 1,5 milhão de toneladas, contra 1,2 milhão de toneladas em 2003. Em 2005, as vendas começaram a recuar por conta dos problemas sanitários, ficando em 57.994 toneladas, mas ainda o quinto item nas exportações brasileiras para o país, segundo o Ministério do Comércio Exterior. O Chile também enfrentou volatilidade dos preços no mercado local depois que a Argentina proibiu as exportações de carne bovina no início deste ano. As informações são da Dow Jones.