China: 9º recorde de alta com expectativa de ganhos As expectativas de fortes ganhos corporativos, especialmente das blue chip, atraíram mais investidores de varejo para a Bolsa da China. Com isso, o mercado de ações atingiu seu nono pregão consecutivo de alta - novo recorde. O índice Xangai Composto subiu 1,0% e fechou no recorde de 3.531,03 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 2,2% e fechou em 948,69 pontos, também seu nono recorde seguido de alta. Os papéis de companhias de maquinários estiveram em alta por conta das perspectivas de bons rendimentos. Sany Heavy Industry subiu 6,1% e Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development atingiu o limite de ganhos de 10%. As ações da fabricante de artigos para cozinha Zhejiang Supor também atingiram o limite de alta de 10%, após a empresa anunciar que o Ministério do Comércio deu aprovação para o grupo francês SEB SA assumir o controle de 52,74% a 61% da companhia chinesa. A alta modesta do dólar nos mercados globais na quarta-feira foi suficiente para derrubar o yuan nesta quinta-feira. No mercado chinês, o dólar foi cotado a 7,7266 yuans no sistema automático de preços, ante 7,7250 yuans na véspera. O declínio nos papéis de China Mobile e Sinopec fizeram o mercado de Hong Kong fechar em baixa após cinco sessões consecutivas de alta. O índice Hang Seng caiu 69.22 pontos, ou 0,3%, e fechou em 20.380,21 pontos. China Mobile caiu 1% depois de ter subido 2,5% nas últimas cinco sessões. Sinopec perdeu 2%, depois de ganhos de 12% durante os últimos seis pregões, parcialmente devido aos seus lucros de 2006, que vieram acima do esperado. China Life foi a blue chip que teve a melhor performance no dia, subindo 2,4% depois de sua rival Ping An Insurance divulgar fortes resultados de 2006 (alta de 86% no lucro líquido ante o ano anterior) - o papel da companhia fechou em alta de 6,1%. A possibilidade de alta na taxa de juro dos EUA fez cair a cotação de ações de imobiliárias. Hang Lung Properties perdeu 2,3%; Henderson Land recuou 0,8% e Sino Land caiu 0,42%. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé teve baixa de 0,1% e fechou em 8.075,20 pontos. ?Os investidores estão apostando em ações relacionadas à China, em oposição às peso-pesados do segmento de tecnologia?, disse o gerente de vendas da Taiwan International Securities, Andrew Teng. Houve realização de lucros no setor financeiro, com queda de 0,9% nas ações, movimento parcialmente contrabalanceado pela alta em tradicionais indústrias do setor de papel (2,8%) e borracha (2,7%). Taiwan Pulp & Paper subiu 7%; Chung Hwa Pulp ganhou 7%; e a fabricante de borracha TSRC também subiu 7%. O mercado sul-coreano encerrou em nova alta recorde. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 12,19 pontos, ou 0,8%, e fechou em 1.525,61 pontos. A Bolsa foi alavancada pelos ganhos de 3,8% da KT&G Corp. e pela alta nas ações de empresas de construção naval. Hyundai Heavy Industries subiu 3,7% e Samsung Heavy Industries ganhou 1,9%, com previsões de fortes rendimentos este ano. Samsung Electronics, que apresentará amanhã os resultados do primeiro trimestre, fechou em alta de 0,8%. Doosan Infracore recuperou 4,5%, após uma baixa de 8% nos dois últimos pregões, no que foi considerada uma decisão técnica do mercado. LG.Philips LCD aumentou os ganhos, com mais 1,7% - a fabricante de eletroeletrônicos divulgou, na quarta-feira, os resultados do trimestre. Posco fechou em baixa de 0,5%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila caiu 2,1% e encerrou em 3.223,22 pontos, com baixo volume de negociações. As ações da PLDT lideraram a baixa, com perda de 2,8%. Para os operadores, a diminuição do volume de negócios sugere que os investidores estão confortáveis com a retração verificada nesta quinta-feira - a segunda consecutiva -, após uma alta acumulada de 4,8% em cinco pregões anteriores. Já a Bolsa de Sydney fechou em ligeira alta, ignorando as baixas na maioria dos mercados asiáticos. O índice S&P/ASX 200 subiu 6,8 pontos - ou 0,1% - e fechou em 6.158,2 pontos. As transferências de controle das empresas australianas Qantas Airways e Coles Group monopolizaram as atenções dos investidores. As ações da companhia aérea tiveram alta recorde para 5,39 dólares australianos. Coles subiu 0,6% e atingiu 17,53 dólares australianos, novo recorde. A imobiliária Westfield Group caiu 1%. As ações das mineradores estiveram com sinal trocado. BHP Billiton caiu 1,2%, enquanto Rio Tinto ganhou 0,3%. O mercado tailandês fechou em baixa, depois de fraco dia de negócios devido ao feriado prolongado nas próximas sexta e segunda-feira, quando o mercado estará fechado. "Os investidores quiseram reduzir a exposição antes desse feriado", disse um analista. O mercado também recuou no meio da sessão depois de o banco central tailandês, como esperado, ter cortado a taxa de juro em 50 pontos-base. O índice SET Composto da Bolsa de Bangcoc caiu 0,4% e fechou em 692,46 pontos. Entre as ações mais ativas estiveram Siam Commercial Bank, que recuou 2,9%; Thoresen Thai Agency, com queda de1,8%; Banpu, com baixa de 2,7%. Preocupações de que um aperto monetário nos EUA agite investidores ao redor do mundo fizeram com que o mercado de Cingapura fechasse em baixa pela segunda sessão consecutiva. O índice Straits Times perdeu 47,93 pontos, ou 1,4%, e fechou em 3.372,69. Os baixos custos dos títulos dos países desenvolvidos provocaram grande fluxo de capitais para Cingapura recentemente, fazendo com o que o banco central tivesse que absorver dezenas de bilhões de dólares para evitar alta da moeda local. Segundo um operador, muito desse dinheiro migrou para o mercado acionário, fazendo cair o preço de diversas ações. "O mercado se beneficiou dessa abundante quantidade de recursos que vieram para cá", disse o operador. Mas os ganhos não se distribuíram de maneira igual. A construtora Keppel Land, responsável pelo futurístico condomínio Reflections at Keppel Bay, teve um forte recuo, com as ações caindo 3,4%. Likewise CapitaLand, que teve notável desempenho nos últimos meses, perdeu 1,8%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) subiu moderado 0,1%, fechando aos 1.307,19 pontos, com realizações de lucros e poucas compras. Papéis de companhias agrícolas continuaram a ser as estrelas dos negócios pelo terceiro dia seguido devido à forte previsão de alta do preço do óleo de palma cru. PPB Oil Palms saltou 10,2%; IOI Corp avançou 2,9%, Sime ganhou 4,9%. Genting liderou as perdas, com recuo de 5,4%. Digi.com perdeu 1,6%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta teve leve queda de 0,03% e fechou aos 1.930,39 pontos. A queda moderada, apesar do forte recuo das peso-pesados Telkom, que caiu 1,9%, e Antam, com perda de 1,6%, deveu-se ao movimento de compras de estrangeiros, à busca de ações baratas. Também contribui para a quase estabilidade o sentimento geral de que a economia indonésia vai bem e expectativas de crescimento este ano. Bank Mandiri subiu 4,6%. As informações são da Dow Jones.