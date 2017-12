China abre investigação sobre forte queda nos mercados acionários

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China anunciou que abriu uma investigação sobre a forte onda de liquidação que atingiu os mercados acionários do país . Em comunicado, o órgão informou que formou uma equipe para conduzir a investigação com base em evidências das bolsas e do público. O regulador não deu mais detalhes sobre como será a investigação.

No pregão da segunda-feira, a Bolsa de Xangai sofreu um tombo de 8,5%, o maior desde fevereiro de 2007. O mercado em Shenzhen, de menor abrangência, teve queda de 7%.

Segundo o porta-voz Zhang Xiaojun, o regulador não descarta a possibilidade de que grandes investidores individuais tenham provocado a queda coordenada das ações de forma "maliciosa", contribuindo para o forte recuo de ontem.

Nos negócios de hoje, o índice Xangai Composto fechou em baixa de 1,7%, enquanto o Shenzhen Composto recuou 2,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.