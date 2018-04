China: Bolsa tem novo recorde com alta do yuan O fortalecimento do yuan no dia anterior e os fortes ganhos em papéis corporativos levaram a Bolsa da China a um novo recorde de fechamento nesta sessão. Nem a notícia de que o fundo de pensão estatal chinês vai cortar investimentos acionários, reduzindo sua exposição doméstica de 39% para menos de 30% dos papéis, abalou o mercado. O Xangai Composto apresentou alta de 1% e fechou em 3.783,06 pontos - foi o 16º pregão de recorde no mês. O Shenzhen Composto subiu 1,4%, para 1.057,05 pontos, também novo recorde. Para analistas, as ações de imobiliárias se beneficiaram da alta do yuan, fator que deve aumentar o valor das terras. China Vanke, a maior imobiliária chinesa em valor de mercado, teve alta de 1,1%. China Merchants Property Development subiu 3,5%. Já os papéis do Shenzhen Development Bank fecharam em alta de 5%. No fim da quarta-feira, o banco informou que seu lucro líquido no primeiro trimestre foi mais do que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. China International Marine Containers Group ganhou 6,4%, após informar que seu lucro líquido subiu 12% no trimestre. No final do pregão, o yuan registrou queda em relação ao dólar em razão da maior demanda pela moeda norte-americana por parte dos importadores. Mas a queda da unidade chinesa pode ser contida caso as expectativas de contínua desvalorização do dólar se concretizem. O dólar deve cair em relação ao euro caso o PIB dos EUA, que será divulgado amanhã, fique abaixo do esperado. Nesta quinta-feira, no sistema automático de preços, às 5h21 (de Brasília), a cotação de compra e venda do dólar era de 7,7193/7,7209 yuans, acima da última cotação de quarta-feira, que foi de 7,7160/7,7174 yuans. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong teve alta de 0,64% e fechou aos 20.667,29 pontos. A alta seguiu o bom desempenho em Wall Street, onde o índice Dow Jones superou os 13 mil pontos. Mas o mercado ainda está apreensivo com a possibilidade de o governo chinês adotar medidas de contenção do crescimento econômico durante o feriado da próxima semana. A liderança entre os ganhadores desta sessão foram os bancos estatais chineses e outras financeiras, seguindo as altas no mercado chinês e os fortes resultados obtidos pelo Banco Industrial e Comercial da China (ICBC na sigla em inglês) no primeiro trimestre. A instituição informou que seu lucro no período foi melhor que o esperado e seu papel teve alta de 1,2%. Peers China Construction Bank ganhou 1%, China Merchants Bank avançou 2% e Bank of China variou +0,8%. A companhia de seguros China Life fechou em alta de 0,4%. A estreante China Molybdenum, maior mineradora de molibdênio do país continental, saltou 59% sobre o valor da oferta pública inicial (IPO). Dealers disseram que o interesse pela empresa se deve à sua atrativa avaliação e à demanda de vários investidores institucionais que fracassaram em obter as ações que queriam durante a IPO. ?Há uma forte demanda pela ação porque a indústria do molibdênio é especial e não há muitos papéis como este em Hong Kong?, disse Steven Leung, da UOB Kay Hian Ltd. A provedora de telefonia fixa PCCW subiu 1,4% depois de um jornal local informar que o presidente da companhia, Richard Li, está tentando vender participação na companhia ou sair dela completamente se sua tentativa for malsucedida. Na Bolsa de Taipé, o índice Taiwan Weighted subiu 0,2% e fechou em 8.000,04 pontos. Para Alex Huang, da Mega International Securities, deve haver uma queda amanhã, pois a intenção do governo chinês de tomar medidas de contenção da economia depois do feriado da semana do Dia do Trabalho pode preocupar os investidores. Mas, apesar das preocupações com o desaquecimento da economia da China, setores altamente relacionados com o país lideraram as altas de hoje. Vidros subiram 1,4% e têxteis registraram alta de 1,6%. TSMC fechou em alta de 0,9% em razão dos bons lucros no primeiro trimestre e das boas perspectivas para o período seguinte. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul registrou aumento de 0,5% e fechou em 1.553,13 pontos, com grande volume financeiro. O pregão foi liderado por papéis cujos desempenhos estavam fracos nos últimos tempos, tais como bancos e tecnologia. Os temores sobre a possibilidade de desaceleração da economia chinesa parecem ter desaparecido, já que houve ganhos no mercado chinês. Industrial Bank of Korea subiu 1,4%; Hynix Semi fechou o dia estável em razão da divulgação de seus lucros - aquém do esperado no primeiro trimestre - e Hyundai Heavy caiu 3,1%, com realização de lucros. Nas Filipinas, o mercado registrou seu melhor desempenho em dois meses. O índice PSE Composto da Bolsa de Manila subiu 1,2% e fechou em 3.350,34 pontos. ?Estamos apoiados nos movimentos de Wall Street, que resultaram em agressivas compras de blue chips, na medida em que os investidores se posicionam em antecipação aos resultados do primeiro trimestre?, disse Ricardo Puig, da Wealth Securities. Os ganhos do dia foram liderados pelas ações do Conglomerado Ayala Corp., que avançou 4,2%. Sua unidade Manila Water teve alta de 11%, possivelmente em razão da perspectiva de elevação da venda de água no segundo trimestre, já que o clima deve ser quente no país. A Bolsa de Sydney, na Austrália, seguiu os resultados de Wall Street e encerrou o dia em alta. Algumas blue chips, como Macquarie Bank e grupo CSL, atingiram recordes. ANZ, um dos quatro maiores bancos do país, sofreu realização de lucros depois de ter divulgado resultados menores do que o esperado. Já Westpac e St. George registraram fortes altas em antecipação à divulgação de seus lucros na próxima semana. O índice S&P/ASX 200 teve alta de 0,4% e fechou em 6.212,2 pontos. BHP Billiton teve o maior peso no resultado do pregão, subindo 0,7%. Já ANZ teve o maior impacto negativo, com baixa de 1%. Macquarie registrou aumento de 2% e CSL avançou 2,5%. Também devido ao fechamento positivo de Wall Street e a divulgação de bons resultados trimestrais de empresas, o índice Straits Times da Bolsa de Cingapura ganhou 44,21 pontos, ou 1,3%, e fechou em 3.406,89 pontos. Entre as ações que fecharam em alta se destacam Stats Chippac, que subiu 2,2% após divulgar crescimento de 42% em seu lucro líquido no primeiro trimestre; CapitaLand, que avançou 1,8%, e SembMarine, cujo valor subiu 2,3%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, ultrapassou a importante marca de 2.000 pontos, impulsionado pelos ganhos nos mercados asiáticos devido ao recorde no fechamento do índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York. ?Fundos estrangeiros dominaram as compras em um ambiente de esperança de que a inflação caia em abril, o que pode inspirar o banco central a cortar a taxa básica de juro no próximo mês?, disseram operadores. O índice subiu 1,5% e fechou em 2.016,03 pontos. A peso-pesado Telkom subiu 2,9% com expectativas de que apresente fortes ganhos trimestrais na semana que vem; a mineradora de níquel Antam saltou 6,4% pelo mesmo motivo, por conta de alta nos preços das commodities. O mercado tailandês teve movimento fraco, com destaque para as ações de bancos, cujas vendas no final da sessão puxaram o índice SET para a maior alta do dia. ?Preocupações sobre o vagaroso crescimento dos empréstimos dos bancos comerciais acionaram as vendas de seus papéis. Alguns investidores institucionais também devem estar ajustando seus portfólios se desfazendo de algumas blue chips?, disse um analista da Asia Plus Securities. O índice SET da Bolsa de Bangcoc variou apenas 0,1% e fechou em 690,79 pontos. Entre as ações mais ativas, PTT subiu 1,9%, Rayong Refinery ganhou 0,5%, mas Siam Commercial Bank perdeu 1,5% e Krung Thai Bank caiu 0,9%. A Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) não operou devido a feriado nacional. O As informações são da Dow Jones.