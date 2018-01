China cai após 5 recordes consecutivos de alta; HK cai 0,1% Comportamentos distintos de novas ações listadas e realizações de lucros de algumas blue chips levaram o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong a uma ligeira queda. O índice recuou 0,1%. Bank of China subiu 1,6% e China Construction Bank ganhou 2,2%. Mas HSBC recuou 0,3% e China Mobile, 0,3%. A subida de 0,5% do conglomerado Hutchison Whampoa impediu que o índice caísse mais. A recém-listada Sunlight REIT, que compreende 20 companhias comerciais, fez um début pobre, com seu papel fechando em queda de 6,5%, o que demonstrou que os investidores ainda estão preferindo ações de companhias chinesas. Em contraste, a fabricante de baterias recarregáveis Scud fechou em alta de 51% seu IPO e Xingda International, maior produtora chinesa de malhas para pneus, saltou 14% em sua estréia. A liquidez no mercado chinês foi alterada nesta quinta-feira pela expectativa de oferta de ações da China Life Insurance, a maior seguradora do país por prêmios. Depois de fechar com recordes consecutivos nos últimos cinco pregões, a Bolsa de Xangai caiu. O Xangai Composto teve baixa de 1,3%, mesmo porcentual de queda do Shenzhen Composto. A China Life Insurance pretende lançar 1,5 bilhão de ações do tipo A na próxima semana. A subscrição institucional está prevista para segunda e terça-feira. Para o mercado de varejo, a previsão é para terça-feira. Baoshan Iron & Steel caiu 4%; China Petroleum & Chemical teve baixa de 3% e Shenzhen Development Bank perdeu 206%. Datang International Power sofreu baixa de 6,7%, com realização de lucros, depois de ter se valorizado 71% ontem, seu primeiro dia de negociação. O yuan caiu e no fim do dia o dólar subia para 7,8175 yuans no sistema automático de preços, de 7,8145 yuans. As pequenas baixas do dólar norte-americano nos mercados internacionais provocaram a queda do yuan nesta quinta-feira. O índice Taiwan Weighted fechou em baixa de 0,4%, aos 7.620,94 pontos. O resultado foi liderado pela queda dos papéis de empresas dos setores de construção e borracha. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 0,4%, com a realização de lucros de ações de bancos e empresas de tecnologia da informação, depois dos ganhos recentes desses papéis. Shinhan Financial caiu 2.3%; Kookmin Bank teve baixa de 1,1%. SK Telecom fechou 3% abaixo do registrado ontem. Os investidores do mercado filipino decidiram deixar de lado o nervosismo provocado pelas medidas tomadas pelo Banco da Tailândia e aproveitar a queda das últimas sessões. O índice PSE Composto da Bolsa de Maniela subiu 1,3%, para 2.862,51 pontos. PLDT, o papel mais ativo, teve alta de 1,7%. Meralco B avançou 0,9% e Ayala Corp. subiu 4%. PNOC-Energy Development caiu 1,1%, com realização de lucros. Em Sydney, a queda dos preços dos metais afetou o desempenho da Bolsa. O índice S&P/ASX 200 caiu 0,43%. A baixa também pode ter sido influenciada pelo vencimento dos contratos de opção hoje. BHP Billiton caiu 1,9% e Rio Tinto teve baixa de 2,3%. Commomwealth Bank of Austrália registrou queda de 0,5%, enquanto National Austrália Bank subiu 0,4%. As ações da Origin Energy subiram 3% com as especulações de compra da empresa, apesar da notificação oficial negando o negócio. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta subiu 1,3% devido aos ganhos dos papéis de empresas dos setores de telecomunicações, bens de consumo e bancos. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur teve alta moderada, de 0,04% e, em Cingapura, o índice Strait Times fechou na estabilidade. As informações são da Dow Jones.