China investiga 24 contas do país que influenciaram queda do preço das ações

XANGAI - A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China iniciou uma investigação sobre o impacto das operações automatizadas no mercado acionário. O órgão regulador agora investiga 24 contas suspeitas de terem influenciado os preços de negociação de ações ou cancelamentos de ofertas.

O órgão regulador e as bolsas de Xangai e de Shenzhen estão investigando os investidores institucionais e os de varejo por suspeita de irregularidades. A fiscalização incidirá sobre o registro de nome real, fonte de recursos e estratégias de negociação, disse o porta-voz do órgão, Zhang Xiaojun, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

As frequentes ofertas e lances cancelados adicionaram ao mercado uma flutuação e conduziram para uma maior volatilidade, disse o regulador. Nesta segunda-feira, a bolsa de Xangai caiu 8,5%, o maior tombo desde 2007. Em julho, a bolsa terve a maior perda mensal em quase 6 anos.

Agência de notícias estatal Xinhua informou que o órgão regulador também vai intensificar a supervisão de operações automatizadas após as recentes oscilações no mercado. As operações automatizadas são um tipo de negociação de valores mobiliários com base em condições pré-determinadas. Fonte: Dow Jones Newswires.