China Mobile, a maior do mundo, chega a 274 milhões de clientes A China Mobile, maior empresa de telefonia celular do mundo por número de usuários, chegou aos 274 milhões de clientes em junho. Segundo a empresa, o número de clientes aumentou em 25,77 milhões no primeiro semestre de 2006. O presidente da China Mobile, Wang Jianzhou, disse em entrevista coletiva que o lucro líquido da companhia nesse período chegou a US$ 3,78 bilhões, o que representa um aumento de 25,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado.