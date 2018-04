China recupera perdas e sobe, puxando demais asiáticas Os mercados asiáticos recuperaram a maioria das perdas do dia anterior, causadas pela expectativa da divulgação de fortes dados econômicos chineses do primeiro trimestre (PIB e inflação). Na China, a alta foi liderada pelos investidores de varejo, que compraram ações em busca de alto retorno. O Xangai Composto apresentou alta de 3,9% e fechou em 3.584,20 pontos, após ter perdido 4,5% no dia anterior, devido a especulações de que os números da economia poderiam trazer um aumento da taxa de juros. Já o Shenzhen Composto teve alta de 4,6%, para 1.003,87 pontos. As médias e pequenas empresas tiveram altas maiores que as blue chips, indicando que os investidores de varejo estiveram ativos. Shandong Luneng Taishan Cable, que fornece eletricidade e produz cabos, atingiu o limite de alta diária de 10%. Fushun Special Steel e a companhia têxtil Shanghai Haixin Group também fecharam na alta limite de 10%. Destaques no mercado para China Minsheng Banking, que ganhou 2,6%, e China United Telecommunications, que avançou 3,4%. No fim do pregão de hoje, o yuan se desvalorizou em relação ao dólar, por causa de mudanças acima do esperado para a taxa de paridade central. Para os investidores, isso foi um sinal de que o governo da China pretende controlar a alta de sua divisa. No sistema automático de preços, às 5h23 (de Brasília), o dólar era cotado para compra e venda em 7,7188/7,7206 yuans, respectivamente, acima da última cotação de quinta-feira, de 7,7160/7,7174 yuans. A recuperação no mercado acionário de Xangai e ganhos da peso-pesado China Mobile levaram à alta da Bolsa de Hong Kong. O índice Hang Seng subiu 266,88 pontos, ou 1,31%, e fechou em 20.566,59 pontos. Analistas esperam mais ganhos no índice na próxima semana devido à ampla liquidez no mercado. O maior ganhador da sessão, China Mobile, teve sua cotação elevada em 3,31% com investidores aproveitando a baixa de preço do dia anterior e expectativas de que a companhia divulgasse fortes ganhos no primeiro trimestre, o que seria feito após o fechamento do mercado. A empresa reportou que o lucro líquido subiu 22%, levemente abaixo das estimativas. A estreante construtora Country Garden Holdings galgou ganhos de 35%, com investidores atrás de participação no ?boom? imobiliário chinês. China Life Insurance avançou 2,3% depois de comunicar crescimento acima do esperado de sua receita de prêmio acumulada no primeiro trimestre. A Bolsa de Taipé apresentou alta, com o índice Taiwan Weighted subindo 0,7% e fechando em 7.942,67 pontos, com volume fraco de negociações. Houve recuperação técnica das perdas da véspera, por conta de números positivos nos demais mercados asiáticos. As ações não relacionadas a tecnologia, assim como os papéis relacionados à China, foram impulsionados por ganhos no mercado chinês. O setor de subíndice têxtil teve ganhos médios de 2,2%, com destaque para as ações da Far Eastern Textile, que fecharam em alta de 3,8%. O setor de alimentos apresentou índice médio positivo de 1,9%, com Wei-Chuan Foods atingindo o limite diário de alta de 7%. Compal Electronics subiu 3,4%. O mercado sul-coreano encerrou em alta, com pesado volume de negociações e na expectativa de ganhar fôlego na semana que vem, com a possibilidade de mudanças na política monetária da China. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 1,3%, recuperando-se da perda de 1,4% na véspera, e fechou em 1.533,08 pontos. As ações da Posco lideraram a alta. A siderúrgica coreana ganhou 2,2%, com comentários no mercado de que a concorrente americana Nucor terá resultados positivos no segundo trimestre. Hanjin Shipping subiu 4,2%, com o provável aumento das taxas da marinha mercante. Kumho Industrial disparou 9,4%, com os investidores voltando suas atenções para a holding. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila subiu 0,5% e fechou em 3.254,76 pontos, com moderado volume de negociações. Os investidores atrás de papéis a baixos preços voltaram a atuar, após dois pregões de retração no mercado. As ações da top PLDT subiram 0,6%. Bank of the Philippine Islands, que perdera 6% em dois dias, recuperou 3,1%. Já a Bolsa de Sydney recuperou-se de três pregões seguidos de baixa. O índice S&P/ASX 200 subiu 0,7% e fechou em 6.207,5 pontos, com volume leve de negociações. As ações de financeiras lideraram a recuperação na Austrália, com o dinheiro continuando a fluir antes das mudanças na aposentadoria previstas para o meio do ano. Os papéis de bancos tiveram desempenho acima do esperado, com a perspectiva de apresentaram seus rendimentos e dividendos. Após a queda de ontem, as ações de mineradoras também se recuperaram. BHP ganhou 0,8% e Rio Tinto, 1,1%. CSL fechou em alta de 3,3 %, após os fortes resultados da Baxter. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta teve alta de 2,6% e fechou em 1.968,73 pontos, novo recorde, com moderado volume de negociações. No dia anterior, a baixa havia sido de 2,1%. Os ganhos do dia foram liderados pelas ações do Bank Mandiri, que subiram 7,7% após a instituição anunciar fortes resultados no primeiro trimestre. A peso-pesado Telkom ganhou 4%, depois de ter perdido 3% na véspera. As ações negociadas no mercado de Cingapura retomaram os ganhos após a forte queda do pregão anterior, com as expectativas de que os resultados trimestrais das empresas a serem divulgados na próxima semana direcionem o mercado. O índice Straits Times avançou 2,1% e fechou em 3.360.67 pontos. A companhia de transportes púbico ComfortDelGro esteve entre os maiores ganhadores do índice, com alta de 5,9% com as perspectivas de uma fusão com a SMRT (a companhia de trens do país) ou alguma outra reorganização de negócios. Singapore Airlines ganhou 4,5%, ajudada pela queda no preço do petróleo e na expectativa de que aérea retorne capital aos acionistas. A empresa de tecnologia Venture Corp. avançou 5,5% depois de a Merrill Lynch elevar o rating da ação de ?neutro? para ?comprar?. O mercado tailandês fechou praticamente estável. O índice SET da Bolsa de Bangcoc variou 0,04% e fechou em 687,53 pontos, com fracos negócios. A ausência de boas notícias no campo político faz os analistas crerem que o índice recue ao nível de 680 pontos na próxima semana. Krung Thai Bank, o papel mais ativo nesta sessão, caiu 4,2% depois de seu lucro líquido no primeiro trimestre vir em linha com as expectativas. Thoresen Thai Agenecies ganhou 5.3%. Outras blue chips como PTT e Siam Commercial Bank ficaram estáveis. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) subiu 0,7% e fechou em 1.315,37 em moderadas negociações com ações de preços menores depois da queda na sessão anterior. Lideraram os ganhos papéis de imobiliárias e construtoras, enquanto o subíndice das empresas agrícolas ficou mais ameno, em 1,2%, por conta da queda de 4,6% de IOI Corp. Entre as principais peso-pesados, Maybank caiu 0,8%, Telekom ganhou 1%, Tenaga avançou 1,7%. Na Bolsa da Índia, ganhos de empresas de tecnologia levaram o índice Sensex à alta de 1,4%, fechando em 13.806,70 pontos. Os fortes lucros no primeiro trimestre de Wipro e Satyam conduziram o índice à alta. Satyam avançou 4,9%, Wipro subiu 1,6%. Papéis do setor automotivo também subiram com investidores aproveitando os bons preços depois de recente correção. Tata Motors saltou 2,6%. As informações são da Dow Jones.