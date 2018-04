China sobe com ganhos trimestrais de empresas Os fortes ganhos anunciados pelas empresas no primeiro trimestre pesaram mais que os efeitos do recente aumento da reserva bancária feito pelo Banco Central chinês e levaram a Bolsa da China a uma nova alta recorde nesta segunda-feira. O índice Xangai Composto apresentou alta de 2,2% e fechou no recorde de 3.841,27 pontos. Já o Shenzhen Composto subiu 1,6% e terminou em 1.064,77 pontos, também novo recorde. "O sentimento é de estabilidade, já que o aumento em 0,5 ponto porcentual da taxa de reserva bancária (para 11% a partir de 15 de maio) reduz a possibilidade de alta dos juros no curto prazo", disse Tao Zhifeng, analista da CSC International Holdings. As ações de bancos fecharam em baixa. Shanghai Pudong Development Bank perdeu 2,2%. Hua Xia Bank caiu 1%. Citic Bank declinou 9,1%, após subir 96% em sua estréia na Bolsa na sexta-feira. Já os papéis das empresas que apresentaram balanços trimestrais positivos tiveram alta. Anhui Conch Cement ganhou 2,9%. Angang New Steel subiu 2%. Por causa do feriado do Dia do Trabalho, o mercado chinês estará fechado de 1º a 7 de maio. No fim do pregão de hoje, o yuan registrou alta em relação ao dólar, especialmente em razão do feriado de uma semana no mercado chinês. Desse modo, conforme os traders, os ajustes serão adiados por sete dias. Também contribuiu para a alta do yuan o novo recorde de baixa da taxa de paridade central. Nesta segunda-feira, contudo, no sistema automático de preços, às 5h20 (de Brasília), não foi divulgada a cotação de compra e venda do yuan. A Bolsa de Hong Kong fechou em baixa nesta segunda-feira, por causa de preocupações com o aumento da taxa de reserva bancária, de 10,5% para 11% a partir de 15 de maio, feita pelo Banco Central da China. O índice Hang Seng Index caiu 207,52 pontos, ou 1%, e fechou em 20.318,98 pontos, após variar entre a mínima de 20.130,11 e a máxima de 20.525,96 pontos. A maioria das blue chips apresentou baixa, lideradas pela China Mobile, que perdeu 1%. Sua concorrente China Unicom caiu 1,9% e China Netcom declinou 2,6%. As ações dos principais bancos chineses também estiveram em queda. Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) caiu 1,2%. China Construction Bank também perdeu 1,2%. Bank of China teve baixa de 0,8%. Já a blue chip imobiliária Henderson Land liderou os papéis em alta, com fechamento positivo de 1,5%, após o jornal local Hong Kong Economic Times noticiar que a empresa vai dobrar seu estoque de terras na China. Na Bolsa de Taipé, o índice Taiwan Weighted caiu 0,9% e fechou em 7.875,42 pontos. A pressão por vendas foi devido à intenção do governo chinês de aumentar as taxas de mercado, além do desapontamento dos investidores com o fato de os turistas chineses ainda não poderem entrar diretamente em Taiwan. Com isso, o sub-índice de ações de turismo caiu 4,9%, em média. Ambassador Hotel perdeu 6,9%. The Leofoo Development caiu 6,1%. Resultados do primeiro trimestre considerados mais fracos que o esperado derrubaram empresas como Cosmos Bank Taiwan, que atingiu o limite diário de baixa de 7%. Hannstar Display caiu 4,1%. Foxconn Technology perdeu 4,4%. A Bolsa de Seul fechou estável. As perdas com ações de bancos e a SK Networks foram compensadas com compras de caçadores de ofertas em montadoras. O índice Kospi teve baixa de apenas 0,28 ponto, ou 0,02%, e fechou em 1.542,24 pontos, com os investidores andando de lado à espera do feriado do Dia do Trabalho. No mês, o Kospi subiu 89,7 pontos, ou 6,2%. Os papéis de bancos estiveram em declínio por conta da visão de que os custos dos fundos provavelmente continuarão altos no segundo trimestre, o que pressionará as margens de lucro. Kookmin Bank caiu 0,8%. Hana Financial Group perdeu 1,8%. Já a SK Networks afundou 14,9%, com o aumento das preocupações após a empresa ter informado, na quinta-feira, um débito em programa de treinamento fora do previsto. LG Household & Health Care caiu 0,4%, após ter entrado no leilão das operações coreanas da Australia's Coca-Cola Amatil. Entre as montadoras, Hyundai Motor subiu 2,2% e Ssangyong Motor ganhou 1,5%. Já os papéis da Hanwha Corp. fecharam em alta de 3%. Hanwha Chemical perdeu 0,6%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila registrou queda de 1,4%, fechando em 3.270,73 pontos, após baixa de 1% na sexta-feira, em antecipação às eleições de 14 de maio. Ações de empresas do setor imobiliário e bancos lideraram o recuo. Ayala Land caiu 4,1%, Bank of the Philippine Islands recuou 1,5%. O mercado australiano subiu seguindo a direção positiva dos preços das commodities e em Wall Street, antes do feriado. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney subiu 0,23% e fechou em 6.166 pontos neste início de semana. BHP Billiton subiu 0,4%, mas Telstra teve a melhor performance dentre os 20 principais papéis, com alta de 1,5%. Já o setor bancário fechou misto. St George recuou 0,7% antes da divulgação dos resultados, enquanto Commonwealth Bank of Australia teve perdas de 0,5%. Newcrest Mining registrou baixa de 2,3% em razão da queda de 2% na produção de cobre, por causa da inundação de uma mina. Orica caiu 1,9%, em razão da realização de lucros, depois de ter apresentado alta de 39% em seus ganhos. Just Group registrou baixa de 6,4% e Mount Gibson subiu 9,4%, depois que a Merrill Lynch elevou suas expectativas de longo prazo para minério de ferro. O mercado de Cingapura encerrou a sessão em baixa devido a realizações de lucros por conta da véspera de feriado do Dia do Trabalho e pela notícia de que o Banco Popular da China elevou a taxa de reserva bancária, de 10,5% para 11%, para valer a partir de 15 de maio. O índice Strait Times recuou 37,31 pontos, ou 1,1%, e fechou em 3.361,29 pontos. Os bancos estiveram entre os maiores perdedores da sessão, após fortes ganhos nas últimas semanas. DBS caiu 1,8%, UOB perdeu 1,4% e OCBC recuou 1,6%. Imobiliárias também caíram: CapitaLand fechou em baixa de 1,2% e Keppel Land encerrou 0,6% menor. Singapore Airlines continuou perdendo devido à alta de preços do petróleo. Fechou em baixa de 2,7%. O mercado indonésio recuou na esteira do pessimismo das demais bolsas da Ásia. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta caiu 1% e fechou abaixo da barreira psicológica dos 2.000 pontos, a 1.999,16. O feriado de amanhã, segundo os operadores, também contribuiu para os investidores realizarem lucros. Entre os principais declínios, a peso-pesado Telkom recuou 2,3% depois de divulgar queda de 12% em seu lucro líquido do primeiro trimestre ante igual período do ano passado. O banco Rakyat caiu 2,8% por conta de apresentar resultado trimestral abaixo do esperado. O índice SET da Bolsa de Bangcoc (Tailândia) subiu 0,6% e fechou em 699,16 pontos. Os setores de energia e petroquímico lideraram as compras. "No meio do sentimento obscuro quanto às incertezas políticas, os investidores estão buscando blue chips selecionadas na esperança de fortes ganhos no primeiro trimestre", disse um analista da Kianakin Securities. A gigante de petróleo e gás PTT subiu 1,9%; Aromatics galbou 6,8% após seu lucro líquido no primeiro trimestre aumentar 7,2 vezes. Rayong Refinery ganhou 1,6%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) recuou 0,2% e fechou aos 1.322,25 pontos, também com volume de negócios moderado em função de vendas pré-feriados. Telekom ganhou 3,8%; DiGi subiu 5,7% e ECM Libra avançou 8,7%. Na Bolsa da Índia, o índice Sensex recuperou a maioria de suas perdas do início da sessão devido a operações de compras de ações de preços baixos por fundos de investimento e recuou apenas 0,1%, fechando aos 13.893,66 pontos. A recuperação foi liderada por ganho da empresa de tecnologia Reliance Industries, que subiu 1,9%. Infosys ganhou 2,4%. Mas ICICI Bank perdeu 7,4%. As informações são da Dow Jones.