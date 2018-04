China Steel (Taiwan) renova contrato com a Vale por mais 10 anos A China Steel, única siderúrgica integrada de Taiwan, anunciou a assinatura de um contrato de 10 anos com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) - maior produtora de minério de ferro do mundo - para compra da commodity. Pelos termos do negócio, a taiwanesa vai adquirir 1,8 milhão de toneladas de minério da Vale por ano. A China Steel, que produz 11 milhões de toneladas de aço bruto anualmente, tem comprado minério de ferro da brasileira desde 1977, acrescentou a companhia. As informações são da Dow Jones.