China sustenta vendas em alta da Volks As vendas da montadora alemã Volkswagen no primeiro trimestre deste ano cresceram 7,9% em comparação com igual intervalo do ano passado, atingindo 1,47 milhão de veículos em todo o mundo. A forte demanda fora da Alemanha impulsionou esse aumento. As vendas na China tiveram desempenho particularmente forte, segundo a companhia. "A queda esperada das vendas na Alemanha, resultante do aumento do imposto sobre valor agregado, foi mais do que compensada pelo crescimento, em alguns casos bastante considerável, de outros mercados mundiais. Um importante fator de sucesso foi a expansão bastante agradável do mercado chinês", disse o presidente do conselho de diretores da Volks, Martin Winterkorn. O imposto maior e a antecipação de compras no final de 2006 provocaram uma queda de 4,9% das entregas na Alemanha durante os três primeiros meses deste ano, para 235 mil veículos. Apesar disso, as entregas para clientes na Europa Ocidental aumentaram em 1,9%, para 777 mil veículos. A China mostrou-se o mercado mais importante da empresa. Por lá, a liderança da Volks no segmento de carros de passeio foi confirmada pela expansão de 23%, para 203 mil veículos entregues. As informações são da Dow Jones.