China tem 11ª alta,liderada por imobiliárias A Bolsa da China fechou em alta, liderada pelos ganhos em ações de companhias imobiliárias. A realização de lucros em muitas blue chips, contudo, limitou a subida dos índices, que apresentaram a décima-primeira alta recorde no mês. O Xangai Composto subiu 0,4% e fechou em 3.611,87 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 1,6%, para fechar no recorde de 989,89 pontos. De acordo com analistas, os papéis de empresas imobiliárias tiveram avanços em virtude de previsões de rendimentos acima do esperado - o motivo é a subida nos preços das propriedades. As ações da China Vanke's fecharam em alta de 3,1%. China Enterprise subiu 9,7%, enquanto Gemdale atingiu a alta limite diária de 10%. Algumas blue chips caíram com a realização de lucros. Wuliangye Yibin perdeu 7%, após uma alta de 29% na semana anterior. Citic Securities, que na véspera ganhou 3,8%, caiu 2%. China Life Insurance, que subiu 1,6% no mesmo dia, declinou 1,1%. Compras de dólar por corporações fizeram o yuan se desvalorizar pelo segundo pregão seguido em relação à moeda norte-americana. Nesta terça-feira, no sistema automático de preços, às 5h31 (de Brasília), a cotação de compra e venda era de 7.7326/7.7346 yuans, acima da última cotação de segunda-feira, de 7.7293/7.7321 yuans. Ganhos das peso-pesados HSBC, China Mobile e China Construction Bank puxaram o principal índice da Bolsa de Hong Kong para fechamento em alta recorde. O Hang Seng subiu 31,08 points, ou 0.2%, e encerrou em 20.788,61 pontos. China Mobile avançou 0,7%, na expectativa de que a maior operadora de telefonia celular da China por número de assinantes relate aumento de 23% em seu lucro líquido no primeiro trimestre. HSBC teve alta de 0,4%. Há informações de que o investidor saudita Maan Abdul Wahed Al-Sanea tenha adquirido participação de 3,1% no banco baseado em Londres por cerca de US$ 6,6 bilhões. Investidores vêem essa aquisição como uma prova de confiança nas possibilidades da companhia. Outros bancos em alta: China Construction Bank saltou 2,8% e China Merchants Bank subiu 3%. A Bolsa de Taipé fechou em baixa, com o índice Taiwan Weighted tendo caído 1,1% e fechado em 7.959,29 pontos - pela primeira vez em duas semanas encerrou o pregão abaixo do nível de 8.000 pontos. Apesar do alto volume de negociações, a fraqueza nos mercados asiáticos influenciou Taiwan, especialmente as chamadas ações de conceito-China. Segundo analistas, os investidores também estão cautelosos sobre os resultados do primeiro trimestre das empresas de tecnologia, como Intel e Yahoo. Hon Hai Precision Industry perdeu 1,6%. Chi Mei Opto caiu 1,5%. China Steel fechou em baixa de 0,3%. Apesar da boa performance das ações varejistas, o mercado sul-coreano encerrou em ligeira baixa por causa das perdas no setor de construção naval. O índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 3,38 pontos, ou 0,2%, e fechou em 1.528,66 pontos - durante o pregão, contudo, chegou a atingir 1.538,89 pontos. "O mercado provavelmente espera por indicadores chineses antes de comprar mais ações locais", disse Joseph Han, analista da Daewoo Securities. Os papéis de construção naval enterraram a Bolsa, com a realização de lucros por investidores institucionais. Hyundai Heavy Industries caiu 3,5% e Samsung Heavy Industries perdeu 2,1%. Entre as principais ações em alta, destaque para os varejistas Shinsegae, que subiu 5,7%, e Lotte Shopping, que ganhou 4,9%. Os números foram impulsionados por dados do Ministério do Comércio, Indústria e Energia, que mostraram que as vendas nas lojas de departamento permaneceram fortes em março, com crescimento de 4,1% em um ano, embora menor que o crescimento de 4,7% em fevereiro. Após anunciarem ganhos melhores que os previstos no primeiro trimestre, LG Petrochemical disparou 6,2% e S-Oil ganhou 1,7%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila subiu 50,31 pontos, ou 1,5%, e fechou em 3.318,17 pontos, com pesado volume de negociações, com as compras de ações refletindo o avanço de Wall Street no dia anterior. Os investidores também se posicionaram nas blue chips que consideram irão anunciar sólidos resultados no primeiro trimestre. As ações da PLDT lideraram a alta, com 4,6%. Já a Bolsa de Sydney apresentou baixa, refletindo a cautela dos investidores em relação ao anúncio dos dados do CPI nos EUA. O índice S&P/ASX 200 caiu 11,2 pontos, ou 0,2%, em um bom volume de negociações, e fechou em 6.186,5 pontos - mais cedo atingiu o recorde de 6.237,7 pontos, liderado pelo bom resultado de Wall Street no dia anterior. As ações da mineradora BHP Billiton caíram 1,1%, influenciadas pelo rebaixamento feito pelo Citigroup, de ?comprar? para ?segurar?. Woolworths perdeu 1%. Coca-Cola Amatil fechou em baixa de 4,2%, depois que o ABN Amro rebaixou seus papéis para ?venda?. National Australia Bank, que teve ganhos recentes, perdeu 0,5%. Já as ações da Westpac subiram 1,9%, enquanto APN News ganhou 2%. Os investidores, no aguardo da divulgação de balanços do primeiro trimestre de empresas, negociaram pouco na Bolsa de Cingapura, e o índice Strait Times variou positivamente apenas 0,03%, fechando em 3.415,32. Thai Beverage foi o maior ganhador do índice, com alta de 6,0% depois da divulgação da notícia de que a companhia tenha feito uma oferta de compra para Anhui Gujing Group, uma companhia chinesa fabricante de bebida alcoólicas. A Bolsa de Jacarta, na Indonésia, fechou em ligeira alta, com volume moderado de negócios. O índice JSX Composto subiu 0,1%, e fechou no novo recorde de 1.965.43 pontos. Telkom subiu 0,5%; a mineradora de níquel Antam avançou 0,3%. "O mercado está quase entrando em um período de consolidação após os recentes ganhos", disse um trader, acrescentando que espera que essa consolidação continue amanhã. Na Tailândia, o volume de negócios também foi moderado, mas a Bolsa de Bangcoc fechou em alta por conta de ganhos liderados pelos papéis dos bancos, devido ao otimismo dos investidores quanto a bons resultados do setor no primeiro trimestre. O índice SET subiu 0,4% e fechou em 695,03 pontos. A moderação também deveu-se ao fato de muitos operadores ainda não terem regressado do feriado de ontem. Entre as ações mais ativas nesta sessão, Siam Commercial Bank subiu 0,7%, Bangkok Bank ganhou 1,8% e Siam Cement avançou 0,8%. O mercado malásio esteve otimista nesta sessão, com a alta da moeda local ante o dólar, os ganhos em Wall Street e os altos lucros da estatal de energia Tenaga Nasional e do grupo Public Bank. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur subiu 0,6% e fechou em 1.330,26 pontos. Entre as maiores altas, Tenaga Nasional subiu 1,6%, após divulgar crescimento em seu lucro no primeiro semestre. Public Bank avançou 2,2% após publicar salto de 23% em seu lucro no primeiro trimestre ante igual período de 2006. Empresas agrícolas continuaram com bom desempenho, depois de recente alta do futuros de óleo de palma cru. IOI Corp. subiu 0,9%, Golden Hope Plantations avançou 1,9% e Kuala Lumpur Kepong fechou em alta de 1,5%. As informações são da Dow Jones.