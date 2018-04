China tem novo recorde com lucros de empresas As altas dos lucros das empresas e a demanda por parte de fundos de ações fizeram com que o principal índice da Bolsa da China atingisse um novo recorde nesta terça-feira. O Xangai Composto subiu 1,2%, para 3.291,3 pontos. O Shenzhen Composto teve alta de 1,3%, aos 855,75 pontos, também superando suas performances anteriores. Baoshan Iron & Steel registrou aumento de 0,3% depois de ter acumulado ganhos de 11% na última semana. Os papéis da Wuhan Iron & Steel subiram 0,5% e tiveram ganhos de cerca de 17% na semana passada. Datang International Power Generation subiu 10% e Huaneng Power International teve alta de 3,6%. As ações da Shandong Chenming Paper Holdings subiram depois que os acionistas da empresa aprovaram o projeto de elevar em 3 bilhões de dólares de Hong Kong sua oferta inicial de ações. Os papéis A da empresa registraram aumento de 0,6%. A contínua desvalorização do dólar nos mercados globais provocaram nova alta do yuan, mas os negociadores esperam aumentos menores nos próximos dias. O yuan fechou em alta e no fim do dia o dólar estava cotado a 7,7298 yuans no sistema automático de preços, de 7,7306 yuans do fechamento de segunda-feira. Ganhos nos mercados regionais e uma forte resposta à oferta pública inicial da construtora Country Garden - que captou US$ 1,66 bilhão -, ajudaram o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong a fechar acima dos 20.000 pontos pela primeira vez em mais de um mês. O índice fechou em alta de 1%, aos 20.002,70 pontos. Entre os papéis que se valorizaram, HSBC subiu 0,4%, China Mobile ganhou 0,9% e Hutchison Whampoa avançou 0,6%. Nesta sessão, o mercado local foi ajudado pelo fechamento recorde do índice chinês e pelos ganhos nas ações japonesas, principalmente dos setores bancário, de petróleo e de outras companhias de commodities. Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) fechou estável. Após o fechamento do mercado, o banco divulgou crescimento de 31% em seu lucro líquido. Na Bolsa de Taipé, o índice Taiwan Weighted subiu 0,6%, para 7.932,91 pontos, liderado por ações do setor financeiro. O movimento ocorreu depois de o jornal ?Commercial Times? ter informado que o First Financial planeja se fundir com o Taiwan Business Bank. Os papéis do Taiwan Business Bank registraram alta de 3,1%, enquanto os do First Financial ganharam 0,4%. A Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, também registrou alta, com destaque para o desempenho dos papéis de fabricantes de chips e empresas de varejo. O índice Kospi subiu 0,3% aos 1.463,75 pontos, em um pregão com grande volume financeiro. ?Os investidores estão se concentrando no tratado de livre comércio com os EUA e nos resultados no primeiro trimestre?, disse Kim Young-Gak, da Hyundai Securities. Samsung Electronics subiu 1,4%; Shinsegae avançou 2,3% e SK Corp. registrou aumento de 4%. Cheil Communications caiu 1,8% e Hanmi Pharm recuou 5,1%. Nas Filipinas, o índice PSE da Bolsa de Manila fechou em alta de 0,6%, aos 3.248 pontos, seguindo o bom resultado do mercado norte-americano ontem. Philippine Long Distance Telephone subiu 1,6%, depois que seus ADRs tiveram alta de 1,5%. O analista Lawrence de Leon, da Accord Capital Equities, disse que ?o mercado está muito otimista e investidores optaram por entrar no mercado? em vez de manter os fundos parados antes do feriado da Páscoa. Informações sobre a compra da varejista Coles Myer movimentaram a Bolsa de Sydney. O índice S&P/ASX 200 subiu 1,7%, para 6.013,4 pontos, o maior fechamento desde 26 de fevereiro. As negociações entre a Coles e a Wesfarmers foram paralisadas na dependência de um anúncio sobre a posse da Coles. Depois do fechamento do mercado, Kohlberg Kravis Roberts anunciou que seu consórcio ainda está interessado na aquisição da Coles. Papéis do setor financeiro lideraram o mercado. National Australia Bank avançou 1,7%; QBE Insurance teve ganhos de 2,9% e AMP teve alta de 3,2%. Telstra caiu 0,9% depois que o JP Morgan disse que os papéis da empresa estão sobrevalorizados entre 10% e 15%. BHP teve alta de 2,5% e Rio Tinto registrou valorização de 2,2%. Jubilee Mines recuou 1,7% depois de informar que sua produção de níquel pode não atingir as previsões. O mercado tailandês fechou em alta, mas com volume de negócios moderados, porque os investidores estão à espera da reunião do Bangkok Bank (o banco central local), dia 11 de abril, quando haverá decisão sobre corte da taxa de juro. O mercado espera um corte por conta da baixa da inflação. Investidores aguardam também os detalhes do pacote de incentivo à economia que o ministro das Finanças comunicará logo mais. O índice SET da Bolsa de Bangcoc fechou em alta de 1%, aos 686,53 pontos. Entre os papéis mais ativos, Bangkok Bank subiu 0,9%, PTT Exploration & Production avançou 2,7%, Land & Houses saltou 5,2%. Os ganhos, contudo, foram limitados pela queda da gigante de energia PTT por conta do pagamento de seus ex-dividendos hoje; a ação da companhia recuou 1%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura subiu 1,3%, aos 3.288,36 pontos. Foi a quarta alta consecutiva do índice, desta vez liderado por ganhos dos setores bancário e imobiliário. Esse desempenho, segundo analistas, deve-se à confiança dos investidores na economia local e à falta de notícias ruins vindas dos EUA. DBS Group Holdings subiu 2,8%; City Developments ganhou 1,4%; CapitaLand avançou 0,6%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) encerrou a sessão em alta de 0,8%, aos 1.256,82 pontos, com compras de fundos ligados ao governo. Ações de companhias de petróleo e gás tiveram fortes ganhos em antecipação a novos contratos da estatal do petróleo Petronas. Entre as principais altas, Sapura Crest subiu 28,5%, Dialog ganhou 14,8%, EPIC avançou 12,8%. MRCB saltou 6,9%. As informações são da Dow Jones.