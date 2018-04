China volta a subir e Xangai tem 10º recorde de alta A Bolsa da China recuperou-se da queda de sexta-feira e fechou em alta, liderada pelas ações das companhias financeiras e as demandas por fundos imobiliários. Os índices apresentaram a décima alta recorde no mês. O Xangai Composto subiu 2,2% e fechou em 3.596,44 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 2,7% e encerrou em 973,88 pontos. China Merchants Bank subiu 7,4%. Citic Securities ganhou 3,8% e Industrial Bank, 3,3%. Wuhan Iron & Steel disparou 5,1%, depois de informar, no fim de semana, que o lucro líquido do primeiro trimestre deverá ser 5,5 vezes maior que o de mesmo período do ano passado. China Yangtze Power fechou em alta de 1,9%, após informar que irá vender 400 milhões de ações da China Construction Bank, movimento que os analistas consideram que irá impulsionar seus ganhos. A demanda por dólar das importadoras chinesas fez o yuan se desvalorizar em relação à moeda norte-americana nesta segunda-feira. No sistema automático de preços, às 4h48 (de Brasília), a cotação de compra e venda era de 7.7261/7.7280 yuans, acima da última cotação de sexta-feira, de 7.7212/7.7231 yuans. Ganhos nas bolsas regionais (principalmente no Japão) e em Wall Street ajudaram a levar a Bolsa de Hong Kong a alta nesta sessão, com a peso-pesado China Mobile fechando em alta devido à procura por ofertas. O índice Hang Seng subiu 416,56 pontos, ou 2,1%, e fechou em 20.757,53 pontos. China Mobile, que é tida pelos analistas como o papel que conduzirá o índice pelos próximos pregões, avançou 5,7%. Os compradores também esperam que a companhia apresente fortes resultados no primeiro trimestre, a ser divulgado no próximo dia 20. Outro papel de grade peso no índice, HSBC subiu 1,6%, parcialmente devido à amenização das preocupações com o mercado subprime dos EUA. As boas perspectivas do mercado imobiliário favoreceram papéis desse setor. Cheung Kong ganhou 2,3% e sua concorrente Sun Hung Kai Properties, 1,1%. Angang Steel subiu 12,7%. Segundo a Sun Hung Kai Financial, essa é ação mais barata do setor de aço em Hong Kong e merece ser negociada com um prêmio devido à sua economia de escala e produção totalmente integrada. A fabricante de semicondutores SMIC saltou 5,4%, após reportagem do "South China Morning Post", citando fontes anônimas, ter relatado que um fundo de private-equity norte-americano está interessado em adquirir de 20% a 25% de participação na companhia por cerca de US$ 600 milhões. A Bolsa de Taipé fechou estável. O índice Taiwan Weighted caiu 0,02% e fechou em 8.043,54 pontos, após ter atingido a máxima de 8.096,84 pontos durante o pregão. Segundo analistas, os investidores estão esperando os resultados do primeiro trimestre das empresas peso-pesado de tecnologia, como Motorola e Nokia. Ganhos na China relacionados a ações dos segmentos de cimento (+5,3%) e plásticos (+1,6%) elevaram o otimismo do mercado. As ações da Taiwan Cement fecharam em alta de 5,2%. Asia Cement atingiu o limite de 7%. Formosa Plastics ganhou 2,5%. Já os papéis de tecnologia caíram 0,8%, principalmente os de telefonia celular. High Tech Computer caiu 1,9%. Silitech Technology perdeu 3,3%. Com pesado volume de negociações, o mercado sul-coreano encerrou em alta. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 0,7%, e fechou em 1.532,04 pontos, e provavelmente deverá estender esses ganhos no pregão de amanhã, com a continuação das compras externas. Hyundai Department Store subiu 5,9%, com conversas de que irá abrir duas novas lojas de departamento. Doosan Heavy Industries & Construction ganhou 4%. Hynix Semi perdeu 1,3%, com queda nos preços das memórias DRAM. Samsung Securities fechou em alta de 2,8%. LG Chem subiu 3,7%, com notícia de que apresentará ganhos no balanço a ser divulgado amanhã. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney apresentou alta de 1% e fechou em 6.197,7 pontos. Os ganhos foram iniciados com a alta de 0,5% em Wall Street e ampliados pela subida de 1,5% na Bolsa de Tóquio. Os papéis das mineradoras se recuperaram das baixas de sexta-feira, com a menor preocupação do mercado da China em relação à economia americana. BHP subiu 1,8%. Rio Tinto ganhou 2%. As ações de bancos apresentaram uma melhor performance antes do início do anúncio de resultados trimestrais. National Australia Bank ganhou 2%. Woolworths, que apresenta resultados amanhã, fechou em alta de 2.9%. Os papéis de material de construção subiram por conta de especulações sobre fusões. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila subiu 50,8 pontos, ou 1,6%, e fechou em 3.267,86 pontos, com moderado volume de negociações. As procuras por ofertas dominaram o mercado, que na semana passada acumulou uma queda de 2,4%. Entre as ações em alta, destaque para Ayala Corp, com 7,1%. PLDT subiu 0,2%, após cair 6,4% na semana passada. Ganhos da empresa de cassinos e resorts Genting International e de ações de imobiliários levaram a Bolsa de Cingapura a encerrar em alta. O índice Straits Times subiu 40,56 pontos, ou 1,2%, e fechou em 3.414,15 pontos. Genting International, que está comprando um resort na ilha Sentosa por 5,2 bilhões de dólares de Cingapura (US$ 3,428 bilhões), fechou em alta de 14,8% depois de o ministro do Comércio e Indústria, Lim Hng Kiang, dizer que o governo não está preocupado com a integridade dos negócios da companhia. Entre as imobiliárias, CapitaLand subiu 4,9%, City Developments ganhou 1,3, Keppel Land avançou 2,3% e CapitaMall Trust elevou-se 3,2%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta avançou 1,2%, para o novo recorde de fechamento de 1.963,82 pontos, ajudado por ganhos na maioria dos mercados asiáticos e pela expectativa de que muitas companhias apresentem um forte resultado para os ganhos do primeiro trimestre. A mineradora de níquel Inco subiu 4,5%, enquanto a concorrente Antam ganhou 5,8%. Bank Rakyat fechou em alta de 1,9%. O Índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, apresentou alta de 1,1% e fechou em 1.322,91 pontos, nova alta recorde do ano. De acordo com traders, o interesse de empresas estrangeiras em companhias agrícolas, imobiliárias e blue chips selecionadas mantém o mercado como comprador. IOI Corp fechou em alta de 6%. PPB Oil subiu 3,2%. SP Setia ganhou 1,9%, enquanto Sunrise subiu 5,5%. A Bolsa de Bangcoc, na Tailândia, não operou devido a um feriado local. As informações são da Dow Jones.