China: Xangai Composto tem novo recorde de pontos A Bolsa da China fechou em alta, por conta da demanda dos investidores de varejo, que continuaram a retirar seu dinheiro dos bancos para investir em ações. O Xangai Composto apresentou alta de 0,3% e fechou no novo recorde de 3.720,53 pontos. O Shenzhen Composto teve alta de 0,4%, para o também recorde de 1.046,81 pontos. Na avaliação de analistas, o mercado está à procura de consolidação, até o feriado do Dia do Trabalho, e deve permanecer forte. Por causa das compras dos varejistas, pequenas companhias capitalizadas começam a se destacar. Northeast Pharmaceutical Group, Nanjing Chemical Fibre e Wuhan Plastics Industrial Group atingiram hoje a alta diária limite de 10%. Já os papéis da maioria das grandes empresas fecharam em baixa, com a correção antecipada feita por muitos investidores institucionais. China Petroleum & Chemical perdeu 1,3%. Bank of China caiu 1,1%. China Vanke fechou em baixa de 2,9%. Pelo 3º pregão seguido, o yuan se desvalorizou em relação ao dólar, novamente por causa da demanda de compras de fim do mês por parte dos importadores chineses. Nesta terça-feira, no sistema automático de preços, às 4h47 (de Brasília), a cotação de compra e venda era de 7,7268/7,7284 yuans, acima da última cotação de segunda-feira, de 7,7242/7,7262 yuans. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong teve ligeira alta de 0,08 e fechou aos 20.572,80 pontos. As companhias financeiras tiveram desempenho fraco, mas ganhos de papéis de imobiliárias compensaram as quedas do setor financeiro. Além disso, a seguradora China Life teve bom fechamento devido a informe de que pode estar recebendo um investidor estratégico. A valorização das imobiliárias deveu-se a comunicado do governo de que deve leiloar uma área em Tuen Mun por 525 milhões de dólares de Hong Kong. Cheung Kong subiu 1%, Henderson Land ganhou 0,2% e New World Development avançou 1,8%. China Life fechou em alta de 1% após o jornal Hong Kong Economic Journal, citando fonte anônima, dizer que o Citigroup planeja comprar participação de pelo menos 19,9% da companhia. China Mobile elevou seu valor em 0,8%. Entre os papéis do setor financeiro, HSBC recuou 0,3%. China Construction Bank perdeu 0,4% e Bank of China caiu 0,8%. A fabricante de metais não-ferrosos Hunan Nonferrous Metals despencou 5% devido à divulgação de resultado abaixo do esperado. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé subiu 0,4% e fechou aos 8.045,01 pontos, após ter atingido baixa de 7.998,22 pontos durante o dia. Mais uma vez, as ações de setores com fortes relações com a China lideraram as negociações. Destaque para os segmentos de cimento, que subiu 1,7% em média, e alimentos, com alta média de 1,3%, com os investidores animados com o forte PIB chinês no primeiro trimestre. Taiwan Cement subiu 2,2%. Asia Cement ganhou 2,4%. Uni-President Enterprises fechou em alta de 2,2%. O mercado sul-coreano encerrou em alta, com pesado volume de negociações. O índice Kospi da Bolsa de Seul subiu 0,8% e fechou em 1.556,71 pontos. Destaque para os papéis do setor de construção naval, que, para alguns analistas, tiveram um ganho excessivo. As ações da Posco lideraram a alta, com 3,2%, com notícias de que dois bancos locais podem comprar papéis da siderúrgica para evitar tentativas de ofertas hostis de fusão. Samsung Heavy disparou 9,2%, após seus rendimentos do primeiro trimestre ultrapassarem as expectativas. Samsung SDI fechou em alta de 0,7%, apesar de seu prejuízo operacional ter sido maior que o esperado. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila caiu 0,8% e fechou em 3.291,93 pontos, com moderado volume de negociações, revertendo a alta do dia anterior, que havia sido o melhor desempenho em oito semanas. A realização de lucros nas Filipinas veio após o governo anunciar um déficit orçamentário acima da meta para o primeiro trimestre, devido aos fracos rendimentos dos títulos a receber. As ações da top Philippine Long Distance Telephone (PLDT) lideraram a baixa, com queda de 1,9%. SM Prime Holdings Inc. caiu 4,2%. Em um pregão volátil, a Bolsa de Sydney apresentou baixa. O índice S&P/ASX 200 caiu 21 pontos (0,3%) e fechou em 6.188,2 pontos, após atingir 6.232,5 pontos pela manhã, por conta da divulgação de uma inflação trimestral de 0,1%, menor que as estimativas de 0,6%. Com isso, foi descartada a especulação de que o Banco Central australiano irá aumentar, na reunião de 1º de maio, a taxa de juros de 6,25%. As ações da mineradora BHP fecharam estáveis. Entre os papéis de bancos, NAB e Macquarie Bank tiveram queda de 0,6% cada um, enquanto a seguradora AMP perdeu 0,7%. Telstra caiu 0,9%. Tabcorp disparou 5,3%, com notícias de que o grupo pode ser o novo alvo de fusões. Resmed caiu 14,2%, depois de anunciar um recall voluntário de seu remédio S8 usado para o tratamento de apnéia. Bendigo Bank perdeu 5,5%, após rejeitar uma oferta de compra do Bank of Queensland. O mercado australiano estará fechado amanhã, por causa de um feriado. A Bolsa de Cingapura se consolidou após recentes ganhos e, somado à queda em Wall Street ontem, o índice Strait Times recuou 13,96 pontos, ou 0,41%, e fechou aos 3.374,52 pontos. Bancos reduziram perdas do início da sessão após previsão positiva da autoridade monetária do país para a economia local e da Ásia, mas as instituições ainda retomaram um pouco de seus recentes ganhos. DBS e OCBC recuaram 0,5% cada; UOB perdeu 1,4%. CapitaLand ganhou 1,2% e Keppel Land subiu 1,8% com expectativas de altos lucros do primeiro trimestre. Singapore Airlines caiu 1% com a alta do preço do petróleo durante os últimos dias. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta recuou 0,3% e fechou aos 1.981,57 pontos, com maior influência da realização de lucros do banco Mandiri, cuja ação fechou em baixa de 3,1% depois de alta de 30% desde o início do mês devido aos fortes ganhos no primeiro trimestre. Outro papel em baixa foi o da mineradora de níquel Antam, que perdeu 0,7%, corrigindo alta de 3% de ontem. Sua concorrente Inco subiu 1,7% com seu plano de pagar dividendo de 0,50 rúpia por ação para seus acionistas, o que reverteu perdas do início da sessão do papel. Perdas em papéis de bancos e de blue chips do setor de energia levaram o mercado tailandês a fechar em queda. O índice SET da Bolsa de Bangcoc recuou 0,1% e fechou aos 685,48 pontos. PTT perdeu 1%, enquanto a Exploration & Production caiu 0,6%. Bangkok Bank fechou em baixa de 1,8%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) caiu 0,3% e fechou aos 1.317,50 pontos, com realizações de lucros nas blue chips e em outras peso-pesados. Também sofreu influência da queda em Wall Street e da alta dos preços do petróleo, além da ausência de estímulos positivos no fronte corporativo, segundo operadores. Sino Hua-An ganhou 7,5%; o grupo bancário Commerce-Asset avançou 1,9% e o Public Bank, 1,1%. Caíram IOI Corp (-1,9%) e Tenaga Nasional (-1,7%). As informações são da Dow Jones.