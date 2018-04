China: Xangai Composto volta a bater recorde de pontos As expectativas sobre o lançamento de índices futuros de ações, cujas regras foram detalhadas no fim de semana pelo setor regulador imobiliário chinês, capitalizaram as empresas e impulsionaram a Bolsa da China, que fechou com novo recorde. O Xangai Composto apresentou alta de 3,5% e fechou em 3.710,89 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 3,9%, para fechar também no total recorde de 1.042,82 pontos. Segundo os traders, o fato de o governo chinês não ter elevado a taxa de juros no fim de semana, após o anúncio de dados econômicos (PIB e inflação) mais fortes do que o esperado na quinta-feira, também contribuiu para a alta. Entre as ações que tiveram grande valorização, China United Telecommunications subiu 6,4%. Air China disparou 9,1%. Baoshan Iron & Steel ganhou 5,4%. Já os papéis da Daqin Railway fecharam em alta de 4,7%, após a companhia informar que sua estimativa de lucro líquido para o primeiro trimestre irá aumentar cerca de 80% em relação ao mesmo período do ano anterior. As ações da Jiangxi Copper tiveram baixa de 1,4%, depois de a empresa comunicar que seu lucro líquido trimestral caiu 9%. No fim do pregão de hoje, o yuan se desvalorizou em relação ao dólar, novamente por causa de expectativas acima do esperado para mudanças na taxa de paridade central. Além disso, a moeda norte-americana foi valorizada por conta da demanda de fim do mês por parte dos importadores. No sistema automático de preços, às 5h08 (de Brasília), a cotação de compra e venda era de 7,7231/7,7245 yuans, acima da última cotação de sexta-feira, de 7.7170/7.7186 yuans. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong recuou 10,02 pontos, ou 0,05%, e fechou aos 20.556,57 pontos, com notícias de que um investidor saudita aumentará sua participação acionária no HSBC sendo eclipsada pelo declínio de China Mobile. Analistas disseram que o índice deve se manter em uma trajetória apertada na próxima sessão devido a preocupações de que o governo chinês adote medidas para conter o crescimento econômico. China Mobile perdeu 2,8% após divulgar, sexta-feira, após o fechamento do Mercado, que sua margem Ebitda do primeiro trimestre caiu para 52,4%, de 55% de igual período do ano passado. Analistas esperavam um Ebitda de 54%. A queda do papel deveu-se ao desapontamento dos investidores com a companhia, disse Castor Pang, estrategista da Sun Hung Kai Research Ltd. Enquanto isso, HSBC continuou sua tendência de alta após reportagem publicada no jornal britânico ?Sunday Telegraph? dando conta de que o investidor baseado na Arábia Saudita Maan al-Sanea, o segundo maior acionista do banco, estar considerando elevar sua participação na instituição. HSBC fechou com ganho de 0,3%. Papéis de imobiliárias tiveram resultados mistos. Hang Lung Properties subiu 1,9% e Sino Land ganhou 1,6%, mas Henderson Land caiu 0,2%. A Bolsa de Taipé subiu 0,9%, seguindo a tendência dos mercados americanos. O índice Taiwan Weighted fechou em 8.010,46 pontos, embora tenha havido realização de lucros no final do pregão. O gerente de vendas da Taiwan International Securities, Andrew Teng, espera mais vendas amanhã, já que os investidores estão cautelosos sobre os resultados do primeiro trimestre, que serão divulgados em breve. As ações de empresas com fortes relações com a China lideraram as negociações, em antecipação ao fórum de comércio, que ocorre no sábado, cujo objetivo é estimular as ligações Taiwan e China. Taiwan Glass teve alta de 3,6% e Shinkong Synthetic Fiber subiu 6,8%. O índice Kospi da Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, subiu 0,7%, encerrando com alta recorde de 1.544,35 pontos, em um pregão com grande movimentação financeira. ?O forte resultado do PIB da China está resultando na polarização do mercado?, disse Yang Chang-Ho, da Hyundai Securities. Há forte expectativa de grande demanda do mercado chinês por navios e equipamentos pesados. Já as ações de empresas de tecnologia e montadoras não registraram um bom dia. Posco avançou 3,6% e Doosan Infracore teve aumento de 5,7% . Já Kookmin Bank caiu 1,5%. Nas Filipinas, índice PSE Composto da Bolsa de Manila encerrou com o melhor desempenho em oito semanas. O índice subiu 1,9%, fechando em 3.319,01 pontos, com forte volume. Philippine Long Distance Telephone liderou os ganhos, subindo 2,4%, depois de seus ADRs terem subido 1,6% na sexta-feira. Os operadores acreditam que o mercado está pronto para realização de lucros, principalmente em razão da proximidade das eleições para o Congresso. Ayala Land avançou 4,4% e Filinvest Land teve alta de 3,2%. A Bolsa de Sydney encerrou estável neste início de semana, superando a fraqueza inspirada pelo vencimento dos contratos futuros. Apesar disso, muitos investidores continuam de lado, na expectativa da divulgação de um importante dado sobre inflação, que será informado amanhã pela manhã. O índice S&P/ASX 200 teve ligeira alta de 0,03%, fechando em 6.209,2 pontos. BHP Billiton subiu 0,5% depois da alta de 1,8% no preço do cobre na London Metal Exchange. Sua rival, Rio Tinto, teve ganhos de 0,7%. ANZ Bank recuou 0,4%, em antecipação aos resultados do primeiro semestre, que serão divulgados na quinta-feira. A varejista Woolworths caiu 0,6% e Telstra teve baixa de 1,5%. Expectativas da divulgação de novos lucros esta semana e ganhos da última semana em Wall Street ajudaram a Bolsa de Cingapura a fechar em alta. O índice Straits Times ganhou 27,81 pontos, ou 0,8%, e fechou em 3.388,48 pontos. Ações de imobiliárias e bancos, que foram as que apresentarem recentes perdas, lideraram os ganhos nesta sessão, ao serem beneficiadas pelo crescimento dos financiamentos devido ao ?boom? imobiliário. City Developments subiu 3,2%; CapitaLand avançou 1,8% e Wing Tai Holdings elevou-se 1,2%. Entre os bancos, United Overseas Bank fechou em alta de 2,4% e Oversea-Chinese Banking Corp. saltou 0,5%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta (Indonésia) subiu 0,9% e fechou aos 1.986,72 pontos em novo recorde de alta, apesar de ter operado acima desse nível - aos 1.993,81 pontos - em boa parte da sessão, devido à estabilidade da rúpia e aos ganhos nos demais mercados asiáticos depois da alta em Wall Street. Bank Mandiri subiu 4% depois de anunciar fortes lucros no primeiro trimestre; Telkom ganhou 1,4% após a alta de suas ADRs em Nova York, mas Unilever recuou 0,8% devido a realizações de lucros após ter subido 3% sexta-feira. O índice SET da Bolsa de Bangcoc (Tailândia) caiu 0,2% e fechou aos 686,18 pontos, por conta do mergulho de Krung Thai Bank, a ação mais ativa, que recuou 5,3%, após o analista da CLSA James Moss dizer em um e-mail privado para operadores que o banco necessita de 40 bilhões de baths (US$ 1,23 bilhão) de provisionamento para créditos perdidos. Outras blue chips também caíram com a falta de boas notícias a atrair investidores, enquanto a situação política não melhorou, com inclusive novo comício antigoverno sendo planejado para esta sexta-feira. Siam Cement caiu 0,9%, PTT (PTT.TH) perdeu 0,9%. A empresa de navegação Thoresen Thai Agencies subiu 6,7%, devido ao aumento da taxa de embarque. O índice Sensex da Bolsa de Índia subiu 0,1%, aos 13.906,01 pontos, com realizações de lucros por fundos. Ações de bancos fecharam em baixa devido a temores de alta de taxa de juros: State Bank caiu 1,8%. No entanto, algumas blue chips subiram antes de apresentarem seus resultados: Reliance Industries avançou 1,1%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) subiu 0,46% e fechou aos 1.321,36 pontos. As informações são da Dow Jones.