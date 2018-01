Ciesp é contra desonerar investimento estrangeiro O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) é totalmente contrário à eventual isenção de Imposto de Renda para investidores estrangeiros em títulos da dívida, medida em estudo no Ministério da Fazenda. O diretor do Departamento de Economia da entidade, Boris Tabacof, diz que a intenção do governo acende a "luz amarela" na indústria, já prejudicada pela apreciação do real. "Não conhecemos os detalhes do estudo. Mas desde já ele aumentou a ansiedade do empresariado, pois vai elevar a entrada de dólares no País", reclamou Tabacof. O empresário lembra que o real já é vítima de um movimento de especulação que aposta em sua valorização e, ao mesmo tempo, já existe um "tsunami" de entrada de dólares com as exportações. "Estamos em um ciclo em que não dá mais para segurar o real. E essa medida só piora a situação. Nada vai impedir o aumento da dificuldade para os exportadores", ressaltou. Para Tabacof, a desoneração do investimento estrangeiro em título público precisa, desde já, criar restrições ou controles a esses recursos, como por exemplo um tempo maior da presença de recursos no País.