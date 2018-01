Cinco operadoras de celular anunciam evolução de redes 3G do CDMA O CDMA Development Group (CDG) divulgou nota informando que cinco operadoras, KDDI (Japão), LG Telecom (Coréia do Sul), Sprint Nextel (EUA), Verizon Wireless (EUA) e Telecom New Zealand (Nova Zelândia), pretendem implementar comercialmente a Revisão A da tecnologia de 3ª Geração do padrão norte-americano 1xEV-DO, adotado pela Vivo no Brasil em sua versão original. A Revisão A representa uma ampliação da capacidade do EV-DO original, tecnologia celular de banda larga utilizada em 36 redes na Ásia, Américas e Europa, com outras 37 em fase de finalização. A revisão A aumenta as velocidades de download para picos de até 3,1 Mbps. Além disso, a nova versão também amplia a capacidade de upload para até 1,8 Mbps. Outra diferença significativa em relação ao EV-DO original é a possibilidade de utilização de soluções de Voz sobre IP (VoIP) nos terminais móveis deste padrão. "A infra-estrutura comercial do padrão já se encontra disponível no mercado e os aparelhos para utilização pelo consumidor serão lançados no segundo semestre de 2006?, afirma na nota Perry LaForge, diretor executivo do CDG.