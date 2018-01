Cisco ajuda índice Nasdaq na abertura do pregão em NY Os três dados econômicos divulgados hoje nos Estados Unidos deram força para que os bulls - os que projetam alta - se mantenham a postos em Wall Street, um dia após o índice Dow Jones fixar um novo recorde. Mas este sinal não ficou claro na abertura dos negócios em Nova York. As projeções de vendas da companhia Cisco Systems sustentavam, no início dos negócios, uma alta de 0,60% no Nasdaq. Já o Dow Jones perdia 0,01%. Mesmo a conquista pelos democratas da maioria no Senado e na Câmara não parece intimidar os investidores. Os dados divulgados nesta quinta-feira mostraram que os EUA reduziram suas importações - um sinal condizente com a desaceleração da economia, não estão importando inflação, enquanto o mercado de trabalho dá sinais de resistência. Graças à queda das importações, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que o déficit da balança comercial do país encolheu 6,8%, para US$ 64,30 bilhões, inferior aos US$ 65,80 bilhões previstos por analistas. O déficit de agosto foi revisado de US$ 69,90 bilhões para US$ 68,96 bilhões. As compras externas não importaram pressões inflacionárias. Os preços dos bens importados pelos EUA caíram 2% em outubro. O recuo acentuado pelo segundo mês consecutivo reflete o declínio dos preços de petróleo, gás natural e suprimentos industriais. Os preços das importações caíram 2%. Os sinais de resistência do mercado de trabalho ganharam um reforço. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego realizados na semana que terminou em 4 de novembro teve perda de 20 mil, para o nível sazonalmente ajustado de 308 mil, ante a previsão de 12 mil no número de pedidos. Além dos dados, o mercado pode fazer um ajuste residual ao quadro que emerge das eleições, com enfraquecimento do poder do presidente George W. Bush e fortalecimento dos democratas. O democrata Jim Webb foi considerado nesta quinta-feira ganhador da eleição para senador no estado da Virgínia, um resultado que dá ao Partido Democrata o controle total do Congresso norte-americano. O senador republicano George Allen aguarda a divulgação oficial da contagem de votos e, por enquanto, não reconheceu o resultado. Uma lei estadual na Virgínia garante o direito de pedir a recontagem dos votos ao candidato que ficar meio ponto porcentual, ou menos, abaixo do vencedor. Mas, por enquanto, Allen não se manifestou. Segundo a apuração da NBC, Webb teve pouco menos de 7 mil votos de vantagem sobre seu adversário, num colégio eleitoral de mais de 2,3 milhões. A companhia Cisco (líder mundial em redes para internet) também dava sua contribuição positiva, ao subir 9,2% no pré-mercado, ecoando a previsão de vendas melhores, após anunciar crescimento de 28% no lucro trimestral e 25% nas vendas. As informações são da Dow Jones.