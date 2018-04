Citigroup anuncia corte de 17 mil empregos O Citigroup anunciou hoje um plano de reestruturação que prevê o corte de 17 mil empregos, 5% de sua força de trabalho. Para cobrir os custos com as demissões, a companhia vai contabilizar despesa (antes de impostos) de US$ 1,38 bilhão no primeiro trimestre e de mais US$ 200 milhões ao longo do ano. O movimento deve gerar uma economia de US$ 2,1 bilhões em 2007. A esperada reestruturação do maior grupo financeiro dos EUA vai atingir algumas camadas administrativas e reduzir centros corporativos. Funções de escritório e corporativas serão consolidadas. Além disso, 9,5 mil posições serão transferidas para locais onde o custo é menor, no mercado doméstico e internacionalmente. O Citigroup vai acelerar a concentração da divisão de compras. A companhia centralizou 65% de todas as compras ao longo de 2006. O plano é chegar a 80% no final de 2007 e atingir nível próximo de 100% no final de 2009. A instituição também vai simplificar e padronizar sua plataforma de tecnologia da informação para ganhar eficiência, o que deve resultar em custos menores e rapidez para o mercado. O grupo também prevê economia de US$ 3,7 bilhões em 2008 e US$ 4,6 bilhões em 2009. No ano passado, as despesas operacionais do Citigroup somaram US$ 52 bilhões. O banco, que atualmente emprega 327 mil pessoas em todo o mundo, divulgará o balanço financeiro do primeiro trimestre na próxima segunda-feira. As informações são da Dow Jones.