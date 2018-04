Citigroup corta recomendação de compra para ações da Klabin Os analistas do Citigroup reduziram a recomendação para as ações da Klabin de "comprar" para "manter". O banco cita a crescente concorrência no mercado doméstico brasileiro para justificar a decisão. O preço-alvo, de R$ 7,00, foi mantido. Na quinta-feira, a ação preferencial (PN) terminou o dia cotada a R$ 6,15. "Embora a Klabin deva continuar se beneficiando dos preços mais altos de kraftliner, o mercado de caixas de chapas de papelão ondulado no Brasil não está muito forte devido à concorrência com produtos importados", diz o Citigroup em relatório. O banco também diz que a mudança na recomendação é um ajuste ao balanço trimestral que a Klabin divulgou na quinta-feira. No primeiro trimestre, a companhia lucrou R$ 166 milhões, apenas 1,7% mais que em igual período do ano passado. As informações são da Dow Jones.