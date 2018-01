Citigroup usará Credicard para expandir negócio bancário O Citigroup pretende se valer da base de 4,7 milhões de cartões Credicard para expandir a atividade bancária no Brasil, de acordo com o presidente da Credicard Citi, Hector Nevarez. A instituição exerceu ontem a opção de ficar com a marca Credicard, mediante pagamento de uma quantia em dinheiro ao Itaú, conforme previsto no acordo fechado no ano passado. O executivo não quis mencionar os valores envolvidos no negócio. Em comunicado, o Itaú informou que reconhecerá o valor de R$ 280 milhões, antes de tributos, no balanço do quarto trimestre de 2006 com a operação. Pelo acordo, o Itaú passará a vender somente cartões próprios (Itaucard e Itaú Personnalité) a partir de janeiro de 2007, mas compartilhará a marca Credicard até o final de 2008, quando o uso exclusivo será do Citigroup. Para Navarez, a aquisição da Credicard foi o passo mais importante na estratégia de crescimento orgânico do banco no Brasil. Assim como no passado a empresa de cartões se beneficiou do poder de distribuição dos parceiros Itaú e Unibanco (que saiu da sociedade no ano passado), ele diz que agora o Citigroup pretende usar os canais de relacionamento criados em 30 anos de atuação, além da penetração da marca, para apoiar a expansão no País. "Pretendemos abrir agências em locais próximos aos usuários dos cartões e oferecer a eles outros serviços bancários", destacou. O presidente da Credicard Citi classificou o processo de separação entre os sócios como "amigável". "Cada uma das instituições tinha objetivos próprios, mas nenhuma queria perder valor na operação." Para o Citigroup, a intenção era permanecer com a marca, que desde o início foi administrada pelo banco e, nas palavras de Navarez, "já fazia parte do DNA". O executivo não revelou projeções para o crescimento do negócio de cartões, mas espera, no mínimo, acompanhar a expansão do setor e manter a participação de mercado de 10,5% da Credicard Citi no próximo ano. Ele se mostrou otimista quanto ao segmento, que apresentou crescimento superior a 20% ao ano nos últimos cinco anos. O Itaú se manifestou sobre o negócio somente por meio de um comunicado assinado pelo vice-presidente executivo de Negócios e Operações de Cartões de Crédito, Hélio Lima, no qual destacou a liderança no mercado após a integração da base de clientes da Credicard Itaú, com 25% de participação. No texto, ele afirmou que o segmento se tornará cada vez mais estratégico para a obtenção de resultados sustentáveis. "Nos próximos anos, investiremos recursos e energia para fortalecer, ainda mais, nossa posição neste setor, contando com o empenho de nossas equipes e a força da marca Itaú", acrescentou.