Civita rebate críticas da Net à TVA O presidente do Grupo Abril, Roberto Civita, rebateu ontem as críticas do presidente da Net, Francisco Valim, à compra da TVA pela Telefônica. Ele negou que o acordo vá gerar concentração de mercado e disse que o negócio respeita a legislação e as regras do setor. "Isso é conversa de concorrente irritado, que prefere que o negócio fique só para ele", afirmou Civita, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo. O executivo participou, ontem, no Rio, do lançamento do Instituto Coca-Cola. Civita é um dos membros do conselho consultivo do instituto e foi entrevistado na saída do evento. Anteontem, o presidente da Net havia qualificado o negócio entre a TVA, do grupo Abril, e a Telefônica como "um ato de concentração que chega a ser ofensivo", principalmente em São Paulo. O executivo da Net havia dito ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve barrar o negócio. "Não vejo por que não (aprovar). Tenho a absoluta certeza que a montagem da operação e da associação está rigorosamente dentro não apenas da lei, mas de toda a regulamentação", declarou Civita. O negócio, anunciado no domingo passado, foi visto no setor como reação à presença da mexicana Telmex, dona da Embratel, no controle da Net, que também tem as Organizações Globo no capital. No continente, Telmex e Telefônica disputam o mercado de telecomunicações. Pelo acordo firmado, a Telefônica ficará com 100% das operações de MMDS (TV paga via microondas) em São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre e 19,9% da empresa de TV a cabo na capital paulista - o contrato de concessão impede que a operadora controle empresas de cabo na sua área de atuação. O negócio depende de aprovação da Anatel. Segundo Civita, o pagamento será feito "se e quando isso tudo for sacramentado". R$ 1 bilhão A Telefônica não divulgou o valor da transação. O mercado estima que envolva perto de R$ 1 bilhão, incluindo negociação de dívidas em torno de R$ 800 milhões. A assessoria da operadora informou que a divulgação depende de anuência prévia da Anatel sobre o negócio. Embora pequeno comparado ao setor de telefonia fixa (faturou R$ 34,5 bilhões no semestre), o mercado de TV a cabo (R$ 2,6 bilhões) é relevante: permite o que os especialistas chamam de 'triple play', que é a oferta integrada de serviços de voz, dados e vídeo (telefone, internet de banda larga e TV a cabo). "Acho estranho que o pessoal da Net, que está associado à Telmex com tanta profundidade, com ligações tão íntimas e extensas, esteja se preocupando agora com um movimento perfeitamente legal, compreensivo e até necessário de associação entre a TVA e a Telefônica", afirmou o presidente da Abril. Civita disse que o grupo está se posicionando como "provedor de conteúdo, em todas as frentes". O empresário disse que a idéia não é "investir maciçamente nos sistemas de distribuição", o que é mais indicado para o que chama de empresas globais e multibilionárias. "Aquilo que nós sabemos fazer é criar, organizar e produzir conteúdo de alta qualidade. Não precisa só de palavras e texto. Palavras e imagens, impressas, também pode ser, em todas as outras plataformas. É isso que nós vamos fazer", explicou. O mercado de TV paga passa por uma consolidação e dificilmente a TVA, com 7% de participação, conseguiria se manter isolada. No mês passado, a Net anunciou a compra da Vivax, que, se aprovada, levará a empresa a ter 75% do mercado de TV a cabo e 45% do de TV paga. A Sky, que se uniu à DirecTV, tem 31% de participação. (Colaborou Graziella Valenti)