Claro estuda oferecer celular no combo da Net e Embratel A Claro estuda a possibilidade de incluir o serviço de telefonia móvel no chamado combo da Net e da Embratel, que já envolve as atividades de TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa. Atualmente, essas empresas oferecem um pacote com todos esses serviços aos clientes. "Estamos discutindo esse assunto. Não há prazo para que seja implementado", disse o presidente da Claro, João Cox. Segundo ele, o pacote seria mais um canal para a venda dos produtos da empresa. Claro, Net e Embratel fazem parte do mesmo grupo, pertencente ao empresário Carlos Slim.