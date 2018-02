Claro lança celular BlackBerry (voz e dados) para mercado de varejo A Claro inicia a venda no varejo brasileiro do BlackBerry, celular que integra serviços de voz, dados e e-mail. O aparelho possibilita a sincronização das mensagens recebidas no correio eletrônico tradicional do assinante, além do acesso e atualização de contatos, compromissos e tarefas. Até o começo deste ano, somente a concorrente TIM oferecia o terminal aqui no Brasil. ?Cerca de 30% da base de clientes pós-pagos da Claro têm interesse em adquirir um smartphone e ter acesso a e-mail no seu celular?, afirma, em nota, o diretor de Serviço de Valor Agregado da companhia, Marco Quatorze. A oferta de serviços para clientes finais é feita por meio do módulo BlackBerry Pessoal, focado no usuário doméstico, profissional liberal e pequenas e médias empresas. Com esse pacote de serviços, pode-se cadastrar até dez contas de e-mail pessoal. De acordo com o plano de voz adotado, a operadora oferece o aparelho a partir de R$ 699, enquanto o pacote de serviços sai por R$ 75 mensais.