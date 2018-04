Claro lança pacote com 10 canais de TV para celular A operadora de telefonia celular Claro lançou ontem seu pacote de programação de TV para celulares. Com 10 canais disponíveis, este é o maior serviço de TV para celular do País, em um mercado que está em expansão. "Já tínhamos lançado há um ano e meio serviço semelhante, mas com apenas um canal. Então trabalhamos com parcerias e desenvolvemos tecnologias para ampliar a oferta", diz Marco Quatorze, diretor de Serviços de Valor Agregado da Claro. O conteúdo é transmitido por protocolo de internet, e pode ser acessado como se fosse ao vivo, sem necessidade de download, por R$ 3 o minuto, fora os custos de transmissão de dados. "Não é ainda um produto para as massas, mas queremos oferecer cada vez mais conteúdo multimídia com internet." Outras operadoras, como Vivo e Tim, também oferecem TV no celular. A TIM oferece desde 2004 os canais Bloomberg, Climatempo e SAT 2000. Já a Vivo permite o download e o streaming de conteúdos multimídia no celular, como vídeos,músicas e televisão aberta.