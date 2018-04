Claro lança promoção com bônus de R$ 3 mil para pré-pago As operadoras de telefonia celular voltaram a acirrar a disputa pelo cliente, especialmente nas promoções de tráfego. Desde o começo do ano, as companhias admitiam que essa seria a estratégia. A Claro acaba de anunciar uma promoção para novos clientes, até 15 de novembro. Aqueles que habilitarem uma linha podem ganhar bônus, em dinheiro e em minutos, dependendo do plano escolhido. Tanto o sistema de pagamento pós-pago como o pré-pago serão beneficiados por esta campanha, que não está atrelada a nenhuma data comemorativa. O usuário do cartão poderá ganhar até R$ 3 mil em crédito para uso parcelado durante dois anos. As propostas surgem depois de a Vivo acelerar sua agressividade comercial, principalmente na oferta de tráfego, após investimentos em sua infra-estrutura. A operadora ibérica conseguiu desacelerar significativamente o ritmo da perda de participação no mercado no mês de agosto e setembro pode mostrar desempenho similar, se depender das promoções. Diante disso e da continuidade do avanço da TIM na participação de mercado, a empresa do gigante grupo mexicano achou por bem reagir. ?A Claro desenvolve promoções que beneficiam todos os perfis de clientes. Desta vez, criamos uma oferta que concede bônus de reais e de minutos, gerando a possibilidade de os clientes falarem cada vez mais?, afirma na nota da empresa Roberto Guenzburger, diretor de marketing da Claro. Para os clientes que contratarem uma mensalidade pós-paga, Claro Conta - Planos Estilo - a promoção é a ?Fale Grátis por até 1000 minutos?, que prevê bônus com a mesma quantidade de minutos da franquia mensal contratada pelo cliente. Neste caso, se o cliente adquirir o plano Estilo 1000 minutos, receberá outros 1000 minutos para serem utilizados em ligações locais de Claro para Claro, originadas na área de registro do cliente, válidos por 30 dias. A promoção é válida por até seis meses, desde que o usuário cadastre sua conta em débito automático até 15 de janeiro de 2007 e permaneça adimplente durante todo o período da promoção, para não perder o benefício. Em caso do não cadastro em débito automático, a promoção será válida por três meses, com exceção do Estado de Minas Gerais, onde o cadastramento do débito automático não é obrigatório para manter o benefício da promoção. A promoção ?Fale Grátis por até 1000 minutos? também é destinada aos assinantes que realizarem upgrade de aparelho, GSM, dentro do período promocional. A promoção é válida para todas as regionais nas ativações de um dos Planos Estilo da Claro. Já para os clientes que habilitarem uma nova linha nos planos pós-pagos Claro SuperControle - de R$ 35 a R$ 75 - a promoção é de tarifa especial de R$ 0,50 por minuto para chamadas locais dentro da base da operadora, por até seis meses. Para ganhar os três últimos meses da promoção, o cliente também deve cadastrar a conta em débito automático. Para os usuários que optarem pela linha pré-paga, Claro Cartão GSM, a Promoção é a ?Bônus R$ 3,0 mil?. O cliente que adquirir uma nova linha ou trocar o aparelho no período da promoção receberá o benefício de R$ 3,0 mil, dividido em 24 parcelas sucessivas e variáveis. O bônus pode ser utilizado em ligações locais, na base de clientes, mediante recarga mínima mensal de R$ 20,00 no primeiro ano da promoção e de R$ 30,00 no segundo ano. Em Minas Gerais, além do bônus de R$ 3,0 mil, o cliente terá uma tarifa especial de R$ 0,79 por minuto nas ligações locais na rede da companhia ou para um telefone fixo.