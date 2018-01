Claro lança promoção de mensagens para Europa durante a Copa A Claro lançou hoje uma promoção para a Copa do Mundo de futebol. Durante o torneio, os clientes da operadora terão desconto de 50% no envio de mensagens para a Europa. Com isso, o torpedo para a Alemanha, sede da Copa, irá custar apenas R$ 0,35. Para receber as mensagens, o serviço é gratuito. A empresa explicou que o envio e recebimento de torpedos são instantâneos, como se o usuário estivesse no Brasil. Para mandar mensagens basta escrever o texto e enviar para o celular desejado, digitando as teclas "+"/ "55"/código da cidade /número do destinatário. Os clientes Claro podem enviar torpedos em viagens fora do Brasil, em todos os países onde a operadora oferece roaming internacional. Hoje, são mais de 130 países, nos cinco continentes. O roaming da empresa está disponível para clientes GSM. Com ele, o usuário consegue receber e enviar torpedos para todas as operadoras brasileiras.