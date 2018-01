Claro vai oferecer 12 novos canais de TV móvel em julho A Claro vai lançar em julho 12 novos canais de TV móvel. A operadora já oferece aos clientes dois canais: a Bandeirantes e a BandNews. Segundo o diretor de Marketing da operadora, Marco Quatorze, existem hoje 6 aparelhos habilitados para utilizar a tecnologia de TV móvel. Ele não adiantou detalhes, como o preço do serviço ou os canais que serão disponibilizados pela rede da Claro. A idéia é lançar uma interface fácil para o usuário. O serviço será cobrado na forma de assinatura e também pelo tráfego. A empresa também informou hoje que estuda a possibilidade de lançar a tecnologia 3G em uma faixa de freqüência na qual já atua, a 850 MHz. Com isso, a empresa não precisa comprar uma licença. Quatorze explica que o sucesso de empresas como a americana Cingular levou a Claro olhar para essa opção, que não era sequer cogitada há cerca de um ano. A Claro não é a única celular a estudar o uso da faixa 850 MHz para o padrão 3G. Há cerca de um mês, o presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira Araujo, admitiu o interesse em utilizar essa freqüência. O diretor da Claro revela que, a partir de 2007, os fornecedores já vão oferecer ao mercado aparelhos que captem sinais de três bandas: 850 MHz, 1,9 GHz e 2,1 GHz. Esses celulares poderão cobrir o mercado brasileiro e também o exterior. De acordo com Quatorze, a rede TDMA, que usa a faixa 850 MHz, está cada vez mais ociosa, o que permitiria o lançamento do 3G nessa faixa. Mas, o executivo é enfático ao afirmar que a Claro não tem pressa em lançar o padrão 3G no Brasil. Ele argumenta que ainda há muito a ser feito com a tecnologia atual.