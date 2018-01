Clima de tranqüilidade permanece no mercado brasileiro O clima de tranqüilidade verificado no início dos negócios, favorecido pelo comportamento positivo nos mercados internacionais ontem, continua nesta tarde do mercado financeiro do Brasil. No câmbio, o dólar comercial era negociado em baixa (1,23%), a R$ 2,251, às 13h17. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, no mesmo horário, a moeda era cotada a R$ 2,251, desvalorização de 1,27% em relação ao fechamento de quarta-feira. O índice Ibovespa à vista registrava alta de 3,04% às 13h18, a 33.943 pontos. O volume financeiro está em R$ 1,15 bilhão. No mercado de juro, o depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) na BM&F estava em 15,71%, ante 15,88% de ontem.