CMN aprova resolução para fundos aplicarem no exterior O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje uma alteração na resolução 3334, de 2005, para dar efetividade à decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de permitir que os fundos de investimento possam fazer aplicações no exterior. Segundo o chefe da gerência executiva e normatização de câmbio e capital estrangeiro do BC, Geraldo Magela, dentro de no máximo 15 dias o BC deve publicar regulamento de câmbio para que os fundos efetivamente possam passar a fazer aplicações no exterior. Segundo o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Trindade, a permissão para que os fundos de investimento possam comprar ativos no exterior vai possibilitar aos fundos diversificar suas aplicações e aumentar a capacidade de competição do gestor brasileiro em relação ao gestor de uma instituição no exterior. "Está no espírito dessa liberalização natural do investimento no exterior, porque, se não liberarmos para os fundos, as pessoas vão fazer investimento direto, especialmente os clientes maiores das instituições financeiras. E se não tiver esta autorização, vamos estar afastando o administrador brasileiro da possibilidade de competir com o estrangeiro pelo cliente nacional", disse Trindade após reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). "Do nosso lado, quanto mais este investimento for feito por um administrador local, maior será a capacidade de sanção em caso de má gestão e de um acompanhamento melhor desses recursos no exterior", completou. Até hoje só os fundos classificados como de dívida externa podiam comprar títulos da dívida soberana brasileira no exterior. "Isso criava uma falta de isonomia potencial porque se os investidores brasileiros mais e mais buscarem investimentos fora do Brasil vão poder fazer diretamente, mas não poderão fazer por meio de um fundo de investimento gerido por um gestor brasileiro, fiscalizado no Brasil com proteções e regulamentações brasileiras", explicou Trindade. Segundo a instrução da CVM, todo fundo pode investir até 10% da sua carteira fora do Brasil. Em caso de fundo multimercado, até 20% da carteira pode ficar no exterior. Também é preciso que o título seja negociado em mercado regulamentado e que o país onde o mercado está localizado tenha acordo bilateral com a CVM, para troca de informação, ou tenha subscrito o memorando de entendimento da organização mundial das CVMs (Iosco). Para a instrução se tornar efetiva, falta agora adaptar o regulamento de câmbio do BC, o que deve ocorrer daqui uma ou duas semanas. O BC vai divulgar uma circular mudando o regulamento do mercado de câmbio e capitais. Segundo Trindade, 400 mil novos cotistas brasileiros entraram em fundos de ações e de multimercado no Brasil no ano passado. "Com a redução paulatina da rentabilidade dos fundos de renda fixa e dos fundos DI por conta da queda da Selic, acaba tendo uma migração dessas pessoas para fundos mais agressivos e também uma tendência desses investidores de investirem no exterior", avaliou. Em paralelo, a CVM está discutindo a criação de um fundo de investimento que poderá ter 100% do seu ativo no exterior. Neste caso, o acesso a este fundo será restrito a "investidores mais qualificados", aqueles com capacidade de investimento mínimo de R$ 1 milhão. Segundo Trindade, a medida deve ser aprovada nos próximos meses.