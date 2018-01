CND discutirá processo de privatização do Banco do Estado do Piauí O ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou hoje que o Conselho Nacional de Desestatização (CND) discutirá processo de privatização do Banco do Estado do Piauí (BEP) e irá ratificar autorização para a inclusão de linhas de transmissão no Programa Nacional de Desestatização. Segundo Furlan, esta autorização foi concedida por ele em decisão ad referendum do conselho. O Banco do Estado do Piauí foi federalizado em 2000, o que significa que está sob controle da União. Funciona hoje com uma estrutura bem pequena atuando em poucas cidades do Estado e administrando a conta única do Piauí. Está na Lista do Programa Nacional de Desestatização desde 2002 e a expectativa inicial era de que sua privatização fosse concluída em 2007. Também continua na lista do PND o Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), ainda sem data marcada para ser transferido para o setor privado.