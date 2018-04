Coca-Cola atinge maior participação de mercado em 12 anos O crescimento de 11% no volume de vendas da Coca-Cola no Brasil no terceiro trimestre deste ano levou a empresa a alcançar a maior participação de mercado dos últimos 12 anos. De acordo com dados da Associação Brasileira de Refrigerantes (Abir), todas as marcas de refrigerante da companhia (Coca, Kuat, Sprite, Fanta) alcançaram ao final de setembro uma participação de mercado de 55,4%. A AmBev, com a Antarctica, Pepsi, Sukita, fica em segundo lugar, com 16,3%. O desempenho da operação brasileira, de acordo com a companhia, foi um dos melhores do mundo, ao lado de China, Rússia, Argentina, Turquia e partes da Europa, da África e do Oriente Médio. O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho dos refrigerantes, sendo que a Coca-Cola foi a marca de maior crescimento. A empresa destacou também o lançamento no período do Kuat Zero, a versão sem açúcar do guaraná, e a expansão da distribuição da água saborizada Aquarius para o âmbito nacional. O diretor de Comunicação da Coca-Cola Brasil, Marco Simões, afirmou que a empresa está colhendo os frutos dos investimentos no País nos últimos cinco anos, que superam R$ 3 bilhões, além dos lançamentos da linha de sucos Minute Maid Mais, da água Aquarius Orange e Lemon, da Sprite Zero e Kuat Zero.