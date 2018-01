Coca-Cola compra fabricante do Matte Leão A Coca-Cola anunciou hoje a compra da Leão Junior SA, empresa com mais de 60 produtos no portfólio, sendo o carro-chefe o Matte Leão. Segundo nota divulgada pela empresa americana, o negócio inclui, além das marcas, as três unidades de produção localizadas em Curitiba e Fernandes Pinheiro, no Paraná, e no Rio de Janeiro. No dia 7 de março, a Coca-Cola Brasil apresentou o contrato de compra e venda ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas só hoje ocorreu a concretização do negócio com os antigos controladores. O valor da transação não foi informado. Segundo a Coca-Cola, o negócio está sob avaliação do Cade e a empresa decidiu manter a diretoria da Leão Junior na condução da empresa. A companhia informa também que todos os fabricantes do Sistema Coca-Cola Brasil também deverão participar da Leão Junior. Na avaliação da Coca-Cola, a operação proporcionará um incremento nas opções de bebidas que a empresa oferece aos seus consumidores, com um total de 100 produtos. A Coca-Cola Brasil atua nos segmentos de bebidas não-alcoólicas, incluindo chás gelados, mate, sucos, águas, refrigerantes, isotônicos, lácteos e energéticos. Fundada em 1901, a Leão Junior tem sede em Curitiba e três fábricas com linhas seca e de produtos prontos para consumo. Em 2006 o faturamento da empresa cresceu 18,2% em comparação com o ano anterior, chegando a R$ 158,9 milhões, e seu volume de vendas subiu cerca de 29% no período. "Com a aquisição da Leão Junior, aumentamos o portfólio de produtos de altíssima qualidade que disponibilizamos aos nossos consumidores, oferecendo a eles diversas opções de escolha de acordo com o seu momento de consumo e o seu estilo de vida. Além disto, essa aquisição possibilita sinergias com as atuais operações do Sistema Coca-Cola Brasil. Acreditamos muito na continuidade do crescimento de segmentos de bebidas não-alcoólicas no país, e nos manteremos atentos a novas oportunidades para atender e superar as expectativas dos nossos consumidores", afirma o presidente da Coca-Cola Brasil, Brian Smith, na nota divulgada pela empresa. O chamado "Sistema Coca-Cola Brasil" engloba 17 grupos fabricantes brasileiros, empregando diretamente mais de 31 funcionários. A empresa não divulga o faturamento no País, mas informa que as compras de produtos e serviços no Brasil somaram R$ 3,5 bilhões e recolheu R$ 2,6 bilhões em impostos no País.