Codesp lucra R$ 8,727 milhões no 1º bimestre A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o Porto de Santos, fechou os dois primeiros meses de 2007 com lucro líquido de R$ 8,727 milhões. A receita líquida no período de janeiro a fevereiro totalizou R$ 69,558 milhões, enquanto os custos operacionais somaram R$ 26,171 milhões. A Codesp registrou ainda despesas administrativas de R$ 18,344 milhões e gastos financeiros líquidos de R$ 5,351 milhões. No início do mês, a Codesp informou ter atingido em janeiro a maior movimentação de cargas registrada para o primeiro mês do ano em toda história. Foram 5,610 milhões de toneladas, com crescimento de 23,67%, impulsionado pela alta de 35,67% das exportações que tiveram participação de 65,36% no movimento geral.