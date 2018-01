Colombiana ISA vence leilão da CTEEP; ações disparam As ações da Companhia de Transmissão Paulista (CTEEP) e da Cesp estão entre as principais altas da Bolsa de Valores de São Paulo após a conclusão do leilão de privatização da CTEEP, realizado hoje às 10 horas. Às 11 horas, a ação preferencial CTEEP subia 7,85%, para R$ 21,70. CTEEP ON valorizava 14,17%, cotada a R$ 27,40. Já as ações Cesp PN avançavam 3,13%, porque os recursos obtidos com a privatização da CTEEP deverão ser destinados para capitalizar a geradora paulista. Representada pela Bradesco Corretora, a colombiana Interconexión Eléctrica (ISA) fez uma oferta de R$ 1,19 bilhão pela CTEEP, ou R$ 38,09 por lote de mil ações, o que representou um ágio de 57,98% sobre o valor mínimo estipulado, de R$ 24,11 o lote. Apesar de seis interessados terem se habilitado para a venda, apenas dois entregaram envelopes. A outra proposta foi da italiana Terna, no valor de R$ 33,69 o lote de mil ações. A conclusão da venda da CTEEP é um dos fatores que deverão liberar o programa de capitalização da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). A empresa protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública primária de ações ON e PNB, que deverá ter montante equivalente a até três vezes o valor recebido pelo governo de São Paulo com a venda da CTEEP. A emissão faz parte de um programa de capitalização da empresa, que prevê ainda o lançamento de até R$ 2 bilhões em debêntures simples e um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) no valor de até R$ 650 milhões.