Com alta do mercado asiático, bolsas européias sobem As principais bolsas européias operam em alta hoje, favorecidas pelo alívio verificado no fechamento positivo da maioria das bolsas asiáticas. Os índices futuros das Bolsas norte-americanas também indicam uma abertura em alta em Wall Street. Às 10h28, o índice FTSE-100, da Bolsa de Londres, subia 0,69%. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, avançava 0,70% e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, registrava ganho de 0,76%. As bolsas asiáticas se recuperaram hoje da fuga desordenada de ontem, quando preocupações com o desmonte de operações com ienes provocaram uma queda de mais de 3% da Bolsa de Tóquio. De volta à Europa, os papéis de empresas exploradoras de recursos naturais e do setor financeiro lideravam a alta hoje, recuperando parte das pesadas perdas das últimas sessões.