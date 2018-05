Com alta do risco, recomendação a investidores é buscar proteção

Os acontecimentos da semana geraram revisões de expectativas entre agentes do mercado e foram vistos por muito deles como divisores de águas. O rendimento dos Treasuries, títulos da dívida pública dos Estados Unidos, subiu, em razão da expectativa de maior aperto monetário naquele país, assim como avançou o dólar em relação às moedas de países emergentes. Em todo o mundo, o que se viu foi um movimento conhecido no mercado financeiro como “flight to quality” ou “voo para a segurança”, em português.

Os comentários foram pessimistas – o cenário no exterior mudou bastante e, internamente, as incertezas quanto às eleições presidenciais e à recuperação da economia apenas agravaram o quadro. Em meio a todo o imbróglio, o Banco Central decidiu manter a taxa Selic, à revelia das expectativas de parcela considerável dos agentes do mercado. Esse fato gerou desconforto e perdas em fundos de investimentos, uma vez que o BC havia sinalizado um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros.

O momento é de proteção, na visão dos analistas. Carlos Soares, da Magliano, sugeriu que o investidor optasse por ações com característica de “hedge” para o dólar e atreladas a commodities. Outra ideia é buscar setores com características mais defensivas e que sofreram forte correção nos últimos dias, como Itaú Unibanco e Sabesp. Gerdau e Sabesp foram incluídas na carteira da corretora nesta semana.

“Acreditamos que o mercado seguirá pressionando os ativos de emergentes”, diz Soares.

A Terra Investimentos, por sua vez, trocou Cosan por BB Seguridade. A crença é de que o setor de seguros é resistente a crises. Além disso, a empresa conta com uma sinergia com a área de varejo do seu controlador, o Banco do Brasil.

Mais uma corretora que optou pela segurança foi a Planner, que trocou Banco do Brasil por Ultrapar. O analista Mario Roberto Mariante explicou ainda que, em um cenário de alta do dólar, recomenda-se comprar ações de empresas exportadoras, desde que estas não tenham exposição elevada à moeda americana, em função de financiamentos e empréstimos. Caso a companhia seja muito endividada em dólar, o investidor deve observar se ela possui um mecanismo de hedge.

“Neste caso, se enquadram por exemplo as empresas de celulose (Fibria e Suzano), lembrando que a Suzano comprou a Fibria”, diz Mariante. “Klabin também é uma alternativa, com um porcentual de vendas externas de 41% sobre a receita total em papel. Vale também é outra boa, com as exportações de minério de ferro.”

Ricardo Peretti, analista do Santander, diz que a recomendação do banco aos clientes tem sido de manter uma parcela da carteira de ações exposta a companhias que se beneficiam com a alta da moeda, entre 10% e 20% do portfólio total, de forma a gerar uma proteção cambial natural na carteira. “Normalmente, estamos falando de empresas exportadoras, cujas receitas em sua maioria são em dólar, apesar dos custos de produção e demais despesas em reais.”

“Além das receitas e dos custos, temos que nos atentar também se estas companhias possuem dívida ou recursos disponíveis (caixa) em dólar, de forma que o somatório de todas esss variáveis seja positiva quando o dólar sobe”, conclui.