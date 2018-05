Com atuação do Banco Central, dólar recua e fecha abaixo dos R$ 3,70

O dólar caiu ante o real nesta segunda-feira, 21, e fechou com baixa de 1,41%, cotado a R$ 3,6841. A moeda oscilou sob efeito da mão pesada do Banco Central no câmbio. Após ter subido 5,28% nas últimas seis sessões até sexta-feira, quando fechou aos R$ 3,7369, o BC anunciou que, a partir desta segunda-feira, triplicaria a intervenção no câmbio por meio de swaps.

A autoridade também prometeu fazer operações discricionárias, ou seja, de venda de dólares, caso seja necessário, atendendo ao aumento recente da demanda por proteção (hedge) no mercado futuro. Paralelamente, o ambiente externo mais calmo nesta segunda-feira ajudou, porque o dólar perdeu força ante divisas emergentes e ligadas a commodities durante a manhã, diante da trégua na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.

A disparada do dólar ante o real na quinta e sexta-feira passadas ocorreu em meio à continuidade da demanda por hedge, na esteira do mau humor pós-Copom, que manteve a taxa Selic em 6,50% ao ano na última quarta-feira, contrariando apostas majoritárias de baixa dos investidores para 6,25% ao ano. Profissionais do mercado reclamaram que teriam sido induzidos a errar por declarações do presidente do BC em entrevista a uma tevê. Além disso, o ajuste de alta precificou expectativas de um ciclo mais forte de alta de juros nos Estados Unidos, após indicadores positivos do país apoiarem previsões de aumento da inflação e impulsionarem os ativos financeiros americanos.

A melhora do humor nos mercados acionários internacionais após a trégua nas relações comerciais entre Estados Unidos e China foi insuficiente para embalar a Bovespa, que sucumbiu ao território negativo e fechou com queda de 1,52% aos 81.815,31 pontos.

O desempenho da Bolsa é em grande parte motivado pelos ajustes relacionados ao vencimento de negócios na B3 nesta manhã, mas também tem influência das incertezas políticas e do persistente desconforto dos agentes com a última decisão de política monetária do Copom. Isso porque, segundo operadores, os grandes fundos perderam dinheiro com a inesperada manutenção da Selic em 6,50% ao ano, e são estimulados a ajustar carteiras para fazer caixa.