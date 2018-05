Com atuação do Banco Central, dólar recua e opera abaixo de R$ 3,70

A Bovespa acompanha o bom humor dos mercados acionários internacionais e opera em alta na manhã desta segunda-feira, na esteira da trégua da tensão comercial entre China e Estados Unidos. Mas, o mercado acionário brasileiro também é influenciado pelo vencimento de opções sobre ações, na primeira parte dos negócios. Às 10h28, o Ibovespa subia 0,72%, aos 83.678,83 pontos, em linha com os ganhos vistos no pré-mercado em Wall Street.

No mercado de câmbio, o dólar segue em queda ante o real, negociado a R$ 3,6989 (-1,02%) no balcão, apesar da valorização da moeda norte-americana no exterior. Vale lembrar que o dólar acumulou alta de 5,28% nas últimas seis sessões até sexta-feira passada, quando fechou aos R$ 3,7369.

Segundo operadores, tem algum efeito a ampliação da oferta de swap cambial adicional, de 5 mil (US$ 250 milhões) para 15 mil contratos (US$ 750 milhões), em leilão ocorrido às 9h30. Foi vendido o lote integral. A operação tem como objetivo a injeção de recursos novos no sistema.

Na renda fixa, os juros futuros continuam acompanhando o dólar, a despeito do avanço do rendimento dos Treasuries. Há pouco, o DI para janeiro de 2020 indicava 7,65%, de 7,76% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2021 apontava a 8,82%, de 8,92%. Já o DI para janeiro de 2023 estava a 10,12%, de 10,15%