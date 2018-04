Com bom-humor externo, Bolsa sobe e dólar segue trajetória de alta

A Bovespa inicia os negócios em alta nesta terça-feira, em linha com a recuperação vista em Wall Street. O apetite por ativos de risco no exterior é estimulado por resultados corporativos melhores do que o esperado nesta manhã, que pelo menos nas bolsas sobressaem-se ao avanço nos rendimentos dos Treasuries em meio à expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos. Internamente, a expectativa do mercado está na divulgação, apenas após o fechamento, de pesquisa de intenção de voto do Ibope.

Às 10h37, o Ibovespa subia 0,75%, aos 86.242,28 pontos, enquanto o Dow Jones avançava 0,35%, o S&P 500 tinha ganho de 0,37% e o Nasdaq, valorização de 0,41%. Entre os balanços que agradaram os investidores em Nova York estão Eli Lilly (+1,62%), a United Technologies (+2,06%), a Verizon (+3,27%), a Caterpillar (+3,62%) e a Coca-Cola (0,20%). Ontem à noite, a Alphabet - controladora do Google - também divulgou seus números acima do esperado, porém a ação recuava 0,66%.

+ Dólar fecha em R$ 3,45 e atinge maior nível desde dezembro de 2016

Voltando ao Brasil, no mercado de câmbio, o dólar disparou rumo aos R$ 3,470 no mercado à vista, ao registrar máxima de R$ 3,4681 (+0,53%) há pouco – maior valor intraday desde 5/12/2016 (R$ 3,4782). Segundo operadores, notícias sobre juro dos Treasuries abalam os ativos mundiais e agora o juro do T-Note 10 anos volta a se aproximar dos 3% em meio a preocupações com a política de juros do Federal Reserve, além dos leilões de títulos nos EUA de mais de US$ 100 bi hoje e que mexem com a rentabilidade.

Na renda fixa, os juros futuros acompanham o fortalecimento do dólar ante o real. Há pouco, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 estava a 6,93%, de 6,92% do ajuste de ontem; o DI para janeiro de 2021 indicava 7,96%, de 7,93%, e o DI para janeiro de 2023 estava em 9,22%, de 9,18% na véspera.